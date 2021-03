Pod peticijo za pitno vodo več kot 11.500 podpisov

"Seznam podpornikov bomo danes posredovali vladi in poslancem. Podpise bomo na spletni strani zapitnovodo.si zbirali še naprej, in to vse do sprejetja ali zavrnitve predlaganih sprememb zakona o vodah. Osvežen seznam podpornikov bodo poslanci dobili tudi jutri," so v sporočilu za javnost napovedali v Eko krogu in civilni iniciativi Danes.

S peticijo podpisniki vlado in poslance v državnem zboru pozivajo, naj zaščitijo pitno vodo in prost dostop do obale, tako da zavrnejo ali umaknejo predlagane spremembe 69. in 37. člena zakona o vodah. Razprava o noveli je v DZ predvidena v torek.

Za zdravo pitno vodo moramo zaščiti tako vodovarstvena območja kot priobalni pas, so spet poudarili. Voda iz rek napaja tudi podzemne vode, iz katerih črpamo vodo za oskrbo ljudi. Zato ni vseeno, kakšni posegi so dovoljeni. "Predlagane spremembe 37. člena zakona o vodah gredo predaleč in ogrožajo našo pitno vodo, začela pa bi se tudi uveljavljati praksa omejevanja splošne rabe in dostopa do vode kot javne dobrine," so prepričani.

Nenazadnje so znova podčrtali, da zakonodaje v takem obsegu ne bi smeli spreminjati po skrajšanem postopku. "Na ministrstvu za okolje in prostor zadnje čase spreminjajo zakonodajo tako, da čim bolj onemogočajo sodelovanje stroke in civilne družbe, na kar je opozoril tudi varuh človekovih pravic. Spreminjanje okoljske zakonodaje na tak način je izjemno nevarno," je navedel Uroš Macerl iz Eko kroga.

"Ko govorimo o pitni vodi, ni razloga, da bi na hitro sprejemali spremembe"

"Na ministrstvu so šele pod pritiskom javnosti umaknili en sporen člen, dva pa bi ohranili. Takšni predlogi zvenijo tako, kot da bi na vratih banke ujeli roparja s tremi vrečami denarja, ta pa bi vam ponudil, da eno pusti tam, dve pa odnese," je ponazoril.

"Ko govorimo o pitni vodi, ni razloga, da bi na hitro sprejemali spremembe. Še najmanj pa tiste, ki so bile sprejete za zaprtimi vrati, ne da bi upoštevali strokovno in občo javnost. Od vlade in poslancev prosimo samo to, da z umikom ali zavrnitvijo predlaganih sprememb omogočijo ponovno obravnavo–ne po skrajšanem postopku in z vključitvijo strokovne javnost," pa je dodal Miha Stegel iz civilne iniciative Danes.