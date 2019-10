Pod peticijo za vrnitev neizplačanega dela pokojnin skoraj 14.000 podpisov

Sindikat upokojencev in civilna iniciativa Za upokojence se s peticijo, pod katero se je podpisalo skoraj 14.000 ljudi, zavzemata za izredno uskladitev pokojnin, ki bi upokojencem vrnila premalo izplačan znesek pokojnine zaradi krize. Razlika med izplačanim zneskom in zneskom, ki bi jim pripadal po sistemskem zakonu, znaša še 7,2 odstotka.

Sindikat upokojencev Slovenije pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije in civilna iniciativa zahtevajo, da izredna uskladitev pokojnin nadomesti premalo usklajene pokojnine od leta 2010. Pokojnine se namreč od takrat niso usklajevale v polni meri, saj so njihovo rast omejevali interventni ukrepi, varčevalni zakon iz leta 2012 in proračunski dokumenti. Prva redna uskladitev po skoraj desetih letih je bila februarja lani.

Upokojenci FOTO: Shutterstock

S peticijo nadalje zahtevajo, da se pri rednem usklajevanju pokojnin z rastjo plač v prihodnje upoštevajo povprečne neto plače in ne več bruto plače kot zdaj. Prispevki iz bruto plač se namreč zmanjšujejo, s tem pa tudi osnova za usklajevanje pokojnin, zaradi česar se odpirajo škarje med neto plačami in pokojninami, je dejal Kajtimir Kunc iz civilne iniciative. Poleg tega se mora letni dodatek za upokojence, ki zanje pomeni enako kot regres za aktivno prebivalstvo, v prihodnje izplačevati z majsko pokojnino in v dveh razredih, kot to predvideva pokojninski zakon, ne pa z julijsko pokojnino in v petih razredih kot zdaj. Tako bi upokojenci lahko poskrbeli za svoj dopust v predsezoni, ko so cene nižje, je dejal Kunc. Pokojninski zavod je sicer letni dodatek prvič po sprejetju varčevalnega zakona izplačal vsem upokojencem leta 2017, medtem ko je bila pravica pred tem omejena.

Peticijo so predali predsedniku vlade Marjanu Šarcu, predsedniku DZ Dejanu Židanu pa ob simbolični uri pet pred dvanajsto.