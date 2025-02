Pod poškodovanim železniškim mostom v Solkanu znova odprli cesto

Cesto pod Solkanskim mostom so danes po dveh tednih znova odprli za ves promet. Most je bil namreč poškodovan v dveh prometnih nesrečah, ko je vanj trčil isti voznik s tovornjakom s črpalko za beton, še pred tem pa s tovornjakom za beton. V soboto zvečer je čez most stekel tudi železniški promet na progi med Novo Gorico in Anhovim.