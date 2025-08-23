Pod skalco v tekmovalnem duhu, zabavnem vzdušju in za malo Ajdo

Organizatorji prireditev Under The Rock Games opisujejo kot športni dogodek leta v Kamniku, upajo pa, da bo postala tradicionalna. Kot so razložili za 24ur.com, so doslej prirejali turnirje v posameznih športih, letos pa so so odločili vse zbrati na enem mestu.
- FOTO: Gašper Žurbi
- FOTO: Gašper Žurbi
- FOTO: Gašper Žurbi
- FOTO: Gašper Žurbi
Dogajanje se je začelo ob 10. uri, finala se bodo igrala okoli 20.ure, nato bo sledila podelitev in večerni koncert glasbenika Dadija Daza. Prijavljenih je 150 športnikov, med njimi je tudi nekaj ekip s Hrvaške, kar daje dogodku mednarodno noto. Poleg te ima tudi dobrodelno. Zbirajo namreč sredstva za kamniško deklico.
Ajda Rems se je rodila z redko gensko mutacijo TUBB3. Zaradi te mutacije 28-mesrečno dekletce še ne hodi in ne govori, ima tudi težave z vidom in slabši socialni stik. Njeni starši pa se kljub temu vsak dan trudijo, da bi ji omogočili čim lepše otroštvo in ji pomagali pri razvoju. "Zbiramo za njene fizioterapije. Njen oče že prej sodeloval na vseh naših turnirjih, zato smo se odločili, da damo nekomu, ki ga poznamo, da vemo, kam gre ta denar," za našo spletno stran razložil organizator Gašper Žurbi.
V dobrodelnem srečelovu sodeluje več podjetij iz Kamnika in in okolice, ki so prispevala nagrade.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.