Slovenija

Pod skalco v tekmovalnem duhu, zabavnem vzdušju in za malo Ajdo

Kamnik, 23. 08. 2025 14.12 | Posodobljeno pred 2 urama

Avtor
T.H.
Kamniška igrišča Pod skalco bo danes napolnilo 150 športnikov, ki se bodo merili v različnih igrah - od tenisa, odbojke na mivki, vaterpola in košarke, do vse bolj priljubljenega štrbunka. Pričakujejo tudi do tisoč obiskovalcev, ki bodo lahko navijali, se mastili v kuhinji na prostem in zvečer zaplesali na koncertu Dadi Daza. Dogodek Under The Rock Games pa ima tudi dobrodelno noto, saj zbirajo sredstva za 28-mesečno domačinko Ajdo Rems, ki se je rodila z redko gensko mutacijo TUBB3.

Organizatorji prireditev Under The Rock Games opisujejo kot športni dogodek leta v Kamniku, upajo pa, da bo postala tradicionalna. Kot so razložili za 24ur.com, so doslej prirejali turnirje v posameznih športih, letos pa so so odločili vse zbrati na enem mestu.

Dogajanje se je začelo ob 10. uri, finala se bodo igrala okoli 20.ure, nato bo sledila podelitev in večerni koncert glasbenika Dadija Daza. Prijavljenih je 150 športnikov, med njimi je tudi nekaj ekip s Hrvaške, kar daje dogodku mednarodno noto. Poleg te ima tudi dobrodelno. Zbirajo namreč sredstva za kamniško deklico. 

Za udeležence in obiskovalce bo poskrbljeno
Za udeležence in obiskovalce bo poskrbljeno FOTO: Gašper Žurbi

Ajda Rems  se je rodila z redko gensko mutacijo TUBB3. Zaradi te mutacije 28-mesrečno dekletce še ne hodi in ne govori, ima tudi težave z vidom in slabši socialni stik. Njeni starši pa se kljub temu vsak dan trudijo, da bi ji omogočili čim lepše otroštvo in ji pomagali pri razvoju. "Zbiramo za njene fizioterapije. Njen oče že prej sodeloval na vseh naših turnirjih, zato smo se odločili, da damo nekomu, ki ga poznamo, da vemo, kam gre ta denar," za našo spletno stran razložil organizator Gašper Žurbi.

Prijavljene so ekipe iz Slovenije in Hrvaške
Prijavljene so ekipe iz Slovenije in Hrvaške FOTO: Gašper Žurbi

V dobrodelnem srečelovu sodeluje več podjetij iz Kamnika in in okolice, ki so prispevala nagrade.

kamnik pod skalco Under the rock turnir dobrodelnost Ajda Rems
Cenejši posegi v tujini: posledice so lahko katastrofalne

flojdi
23. 08. 2025 17.03
?pod skalco?a ni to v bohinju
