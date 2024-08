Pod Skuto obnemogel pes, kljub pomoči gorskih reševalcev je poginil

S strani Regijskega centra za obveščanje Ljubljana so gorski reševalci v petek prejeli klic na pomoč zaradi obnemoglega psa. Pes je obnemogel na območju bivaka pod Skuto. "Žal je kuža kljub pomoči reševalcev dežurne ekipe GRZS z Brnika poginil. Skupaj z lastniki smo ga s policijskim helikopterjem prepeljali v Kamnik," so sporočili.

Gorski reševalci so ob tem znova opozorili, da je treba pred odhodom v hribe in gore poskrbeti tudi za štirinožne prijatelje. "Pes naj bo navajen hoje v hribe, terena in naj ima dober odpoklic. Psa imejmo na primernem povodcu, prav tako pa ob pohodu s kosmatincem ne izbirajmo težkih in dolgih tur," so svetovali.

Dodali so še, da je treba ob tovrstnih podvigih upoštevati tudi karakteristike pasem in starost psa ter da naj imajo lastniki s seboj poleg pasje hrane in pijače tudi prvo pomoč za žival.