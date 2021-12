Pod slovenskim predsedstvom EU dosežen dogovor o karcinogenih snoveh

Države članice so na današnjem zasedanju v Bruslju, ki je potekalo na ravni namestnikov stalnih predstavnikov EU, dosegle končni dogovor o posodobitvi direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh. Začasni dogovor o tem sta slovensko predsedstvo Sveta in Evropski parlament dosegla prejšnji četrtek.

V skladu z dogovorom bodo delavci deležni večje zaščite, saj bodo določene mejne vrednosti izpostavljenosti za akrilonitril in nikljeve spojine ter znižane mejne vrednosti za benzen. Svet in parlament sta se dogovorila tudi o razširitvi področja uporabe direktive na reprotoksične snovi, torej kemikalije, ki lahko povzročajo motnje v človeškem reproduktivnem sistemu, so navedli pri slovenskem predsedstvu.

Končni politični dogovor je bil danes dosežen tudi glede posodobitve uredbe o vseevropskem energetskem omrežju (TEN-E). Nova pravila za TEN-E bodo podpirala podnebne cilje EU in zeleni dogovor, so pri tem poudarili. Pogajalci Sveta in parlamenta so o tem vprašanju prejšnji teden dosegli začasni dogovor, ki zagotavlja, da v prihodnosti ne bodo financirani novi projekti na področju fosilnih goriv iz instrumenta za povezovanje Evrope.

Slovensko predsedstvo je pred zaključkom čakal še en trd oreh, in sicer uredba EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Toda dosežen okvirni dogovor, o katerem sta se prejšnji teden po številnih trialogih sporazumela predsedstvo in Evropski parlament, danes ni dobil zadostne podpore držav članic. Zanj je bila sicer potrebna kvalificirana večina.