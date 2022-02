Na dnu reke Soče pod znamenitim železniškim solkanskim mostom so potapljači odkrili pravi zaklad. Našli so ostanke litoželezne ograje in z njihovo pomočjo sestavili zgodbo o prvotni podobi mostu. Ograjo na osrednjem delu je zasnoval znameniti dunajski secesijski arhitekt Otto Wagner, z njim pa bi pri projektu lahko sodeloval tudi Jože Plečnik.