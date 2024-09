Vlada prikimala 'največji prenovi plačnega sistema v zadnjih 15 letih'

Kot je v izjavi po seji vlade dejal Klemen Boštjančič, ki je glavni vladni pogajalec v pogajanjih s sindikati javnega sektorja, so se s predstavniki sindikatov o vsebini zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju zelo dolgo in intenzivno usklajevali. Predstavnikom sindikatov se je ob tem zahvalil za konstruktivno sodelovanje in ves trud, ki so ga in ga še bodo skupaj vložili v oblikovanje novega plačnega sistema.

"Ta zakon predstavlja podlago za največjo prenovo plačnega sistema v javnem sektorju v zadnjih 15 letih," je dejal in dodal, da je skupni ocenjeni učinek celotne plačne reforme ocenjen na 1,4 milijarde evrov. Ta znesek se bo v prihodnjih štirih letih porazdelil na po približno 350 milijonov evrov vsako leto.

Ponovil je, da noben javni uslužbenec v novem plačnem sistemu ne bo imel osnovne plače nižje od minimalne. Plače se bodo na letni ravni usklajevale z inflacijo in to prvič v zgodovini sistemsko. Višjih plač bodo najprej deležni najslabše plačani javni uslužbenci.