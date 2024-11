Pod Triglavom preživi okoli 100 dni na leto

Iz mesta je videti le majhen moder kvadrat, ko pa se po slabi uri hoda strmo navzgor ustaviš pod njim, v živo modri, rumeni in rdeči barvi, opozarja nase 60 metrov nad tlemi. Da lahko vstopiš v ta za Lojza posvečeni kraj na Stebrasti skali, kot jo je sam poimenoval, je treba preplezati še skalno polico, in če nimaš vrtoglavice, še prečiti most čez prepad. Iz bivaka se kot s ptičje perspektive odpre pogled na mesto jekla in cvetja, v njem pa je klop, na katero lahko sedejo trije odrasli ljudje, pa vpisna knjiga, Lojz ima tudi kuhalnik, kjer lahko kaj skuha, radio, sveče za osvetljavo, več ur, verskih simobolov in fotografije bivaka na Zahodni triglavski planoti.

Stanovanje na Jesenicah, kjer živi, je zanj le baza – kot pri alpinistih, razlaga Alojz Žakelj. Tam, v svoji sobi, ima na policah natančno zložene zaloge marmelad in vloženih jedi, pa sveč, orodja, čelado, vse pripravljeno za naslednji pobeg v naravo. Stene so polepljene z zemljevidi in profesionalnimi fotografijami njegovega bivaka pod Triglavom, ki jih s ponosom pokaže.

"Do te črte vidim v jasnem vremenu," s prstom na zemljevidu pokaže na Poreč. "Ladje lahko razločim na proste oči, pa piransko cerkev, ponoči se vidi savudrijski svetilnik," razlaga in doda, da se dobro vidi tudi italijanski Gradež, medtem ko se Trst in Koper ne, saj sta za hribom. V bivaku je vsako leto od sredine junija do sredine oktobra, tam je dočakal tudi že več kot 20 novih let, najdlje neprekinjeno pa je bil na gori kar 41 dni. "Takrat človeka nisem videl niti od daleč," se spominja zime med letoma 1995 in 1996. In res je bil obisk gora v tistem času lahko smrtno nevaren: "Pod Triglavom je plaz zasul dva človeka", se spominja.

Prav tisto zimo sta v plazu pod Malo Mojstrovko življenje izgubila tudi legendarni alpinist Stane Belak Šrauf in alpinistka Jasna Bratanič. Njegov avto so pod Vršičem našli 2. januarja 1996, v njem pa sporočilo, kam sta se odpravila. Velika reševalna akcija ni bila uspešna, našli so ju šele nekaj mesecev pozneje. Lojz je tako dolgo bivanje na zahodni triglavski planoti takrat načrtoval in ker je tudi sicer tam okoli 100 dni na leto, je neredko nepogrešljiva vez med reševalci in ponesrečenimi. Nazadnje je pred dvema letoma pomagal poškodovanemu Američanu. Ta je pri njem počakal do prihoda bovških gorskih reševalcev, ki so iz doline prišli peš.

"Ponoči, okoli četrte zjutraj so prišli, potem pa so pri meni lepo na toplem čakali do jutra, ko je ponj prišel helikopter. Še kavo sem jim skuhal," se spominja. Na vezi je tudi z bohinjskimi reševalci. "Sploh če je to v slabem vremenu, ko reševalci potrebujemo dlje časa za pristop do Triglava, nam veliko pomeni, da gre Žakelj do njih, jim da kakšno odejo ali pa jih, če so v takšnem stanju, pospremi do svojega bivaka," pojasni načelnik GRS Bohinj Miha Arh. Ker pa je varčeval z baterijo na telefonu in je bil dosegljiv samo ob večerih za 15 minut, so mu lani podarili solarno polnilno postajo, ki jo zdaj uporablja tudi za razsvetljavo, dosegljiv pa je ves čas.