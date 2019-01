Pod vodo je ostala več kot 15 ur, vmes celo jedla in spala

Plavanje z morskimi psi, iskanje ozkih prehodov v podzemlju, potapljanje v ledenem morju in druženje s polarnimi medvedi se Nathalie Lasselin, večkrat nagrajeni podvodni snemalki in članici Kraljevega geografskega združenja, ki se te dni mudi na Festivalu podvodnega filma, ne zdi nič kaj neobičajnega. Je pač ženska, ki včasih pod vodo ostaja tako dolgo, da v njej tudi je in spi.