Pod vplivom alkohola povzročil nesrečo, direktor Komunale Kranj bo odstopil

Kot smo poročali, je direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon julija lani pod vplivom alkohola in s službenim vozilom povzročil prometno nesrečo. Kot poroča spletni Dnevnik, naj bi Berčon zdaj potrdil, da je sodbi jeseniškega okrajnega sodišča, ki je obravnavalo njegovo dejanje, pritrdilo tudi Višje sodišče v Ljubljani. Dodal je, da sklepa sam sicer še ni prebral ter da je o tem izvedel iz medijev, več pa da bo povedal v prihodnjih dneh. Medij ob tem poroča, da jim je direktor potrdil tudi, da bo s funkcije odstopil.

Rakovec: Odstopne izjave še nismo prejeli

Kranjski župan Matjaž Rakovec je za naš portal povedal, da na občini odstopne izjave direktorja Komunale Kranj še niso prejeli ter da o odstopu direktorja sicer odloča skupščina podjetja. Pričakuje, da bodo v primeru odstopa direktorja Komunale stekli ustrezni postopki. "Sam sem že poleti ob prvi informaciji o povzročitvi nesreče direktorja Komunale povedal, da v primeru uradne potrditve informacije pričakujem, da bo direktor Komunale Kranj sprejel odgovornost in odstopil," je dejal. Sicer pa je spomnil, da o morebitni razrešitvi in imenovanju direktorja ne odloča samo Mestna občina Kranj, temveč da je za to pristojnih sedem občin ustanoviteljic, ki sestavljajo skupščino podjetja. "Pričakujem, da bo skupščina podjetja Komunala Kranj odločitev direktorja spoštovala," je še zaključil.

Že julija odstopil z več funkcij, ne pa tudi kot direktor

Spomnimo, da je Berčon lani sprva zanikal, da bi bil v nesrečo vpleten, dan po našem poročanju pa je sicer potrdil, da je bil v nesreči udeležen, a da vozila ni vozil on, temveč naj bi bil v vozilu zgolj sopotnik. Policisti kranjske policijske uprave so takrat poročali, da so obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, v kateri je voznik izgubil oblast nad vozilom in posledično zapeljal zunaj vozišča. Preizkus alkoholiziranosti je bil pri vozniku pozitiven.