Slovenija

Pod vplivom alkohola povzročil nesrečo, direktor Komunale Kranj bo odstopil

Kranj, 23. 02. 2026 08.56 pred 38 minutami 2 min branja 39

Avtor:
M.P.
Direktor komunale Kranj Matjaž Berčon

Višje sodišče v Ljubljani naj bi potrdilo sodbo jeseniškega okrajnega sodišča, ki je obravnavalo prometno nesrečo, ki jo je lani pod vplivom alkohola povzročil direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon. Zaradi odločitve naj bi Berčon v kratkem ponudil svoj odstop s funkcije direktorja.

Kot smo poročali, je direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon julija lani pod vplivom alkohola in s službenim vozilom povzročil prometno nesrečo.

Kot poroča spletni Dnevnik, naj bi Berčon zdaj potrdil, da je sodbi jeseniškega okrajnega sodišča, ki je obravnavalo njegovo dejanje, pritrdilo tudi Višje sodišče v Ljubljani. Dodal je, da sklepa sam sicer še ni prebral ter da je o tem izvedel iz medijev, več pa da bo povedal v prihodnjih dneh.

Medij ob tem poroča, da jim je direktor potrdil tudi, da bo s funkcije odstopil.

Rakovec: Odstopne izjave še nismo prejeli

Kranjski župan Matjaž Rakovec je za naš portal povedal, da na občini odstopne izjave direktorja Komunale Kranj še niso prejeli ter da o odstopu direktorja sicer odloča skupščina podjetja. Pričakuje, da bodo v primeru odstopa direktorja Komunale stekli ustrezni postopki.

"Sam sem že poleti ob prvi informaciji o povzročitvi nesreče direktorja Komunale povedal, da v primeru uradne potrditve informacije pričakujem, da bo direktor Komunale Kranj sprejel odgovornost in odstopil," je dejal.

Sicer pa je spomnil, da o morebitni razrešitvi in imenovanju direktorja ne odloča samo Mestna občina Kranj, temveč da je za to pristojnih sedem občin ustanoviteljic, ki sestavljajo skupščino podjetja. "Pričakujem, da bo skupščina podjetja Komunala Kranj odločitev direktorja spoštovala," je še zaključil.

Že julija odstopil z več funkcij, ne pa tudi kot direktor

Spomnimo, da je Berčon lani sprva zanikal, da bi bil v nesrečo vpleten, dan po našem poročanju pa je sicer potrdil, da je bil v nesreči udeležen, a da vozila ni vozil on, temveč naj bi bil v vozilu zgolj sopotnik.

Policisti kranjske policijske uprave so takrat poročali, da so obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, v kateri je voznik izgubil oblast nad vozilom in posledično zapeljal zunaj vozišča. Preizkus alkoholiziranosti je bil pri vozniku pozitiven.

Preberi še Direktor Komunale Kranj po prometni nesreči podal odstopne izjave

"Okoliščine dogodka iskreno obžalujem. Hkrati se opravičujem vsem prizadetim v tej situaciji: družini, sodelavcem in sodelavkam, ustanoviteljem javnega podjetja ter celotni javnosti za škodo in prizadeti ugled," je dejal Berčon takrat in dodal, da se zaveda svoje odgovornosti ter da se je pripravljen soočiti z vsemi posledicami.

Julija je tako odstopil s funkcij NSi-jevega blejskega mestnega svetnika in s funkcije člana sveta Agencije za varnost prometa. Ni pa odstopil kot direktor Komunale Kranj. Odločil se je tudi za bolnišnično zdravljenje.

KOMENTARJI39

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
300 let do specialista
23. 02. 2026 11.48
En hribček bom kupil....ihhhhaaaaa..
Odgovori
+1
1 0
Vladna norost
23. 02. 2026 11.46
Zapiti prevarant.
Odgovori
+1
1 0
Pravica.
23. 02. 2026 11.45
Bi moral že takoj odstopiti!
Odgovori
+1
1 0
galeon
23. 02. 2026 11.38
Kok ne direktočkov pa tud povzroči nesreče pa niso nič popularni. Ovce jedne.
Odgovori
-1
1 2
Kmet ljubi Janeza
23. 02. 2026 11.37
Seveda, naj nosi posledice. Službeni avto, ni dileme.
Odgovori
+4
5 1
Bombardirc1
23. 02. 2026 11.35
Ta diplomirani teolog je bil direktor Turizma Kras, kamor je spadala tudi Postojnska jama. Namenoma so jo uničili, da je lahko potem batagelj nastopil v vlogi rešitelja. Poden od človeka.
Odgovori
+11
12 1
Colgate
23. 02. 2026 11.34
spokaj
Odgovori
+3
4 1
rogla
23. 02. 2026 11.34
Vrtovec gnili cvet NSi!
Odgovori
+5
7 2
Koronavirusovec
23. 02. 2026 11.31
ovce
Odgovori
-1
0 1
PIKAPOLONICA1994
23. 02. 2026 11.31
AH, joj, ...mislim, da smo na 4. ali celo 3. mestu po količini popitega alkohola v EU.....huda je ta bolezen
Odgovori
+1
2 1
komandos
23. 02. 2026 11.51
alkohol to je radiator za partizane najbolj pa v zimskem času
Odgovori
0 0
rogla
23. 02. 2026 11.30
Še en cvet v šopu NSi! Valjavec ti pa še kar láži in kamermene opozori na razdaljo, ker ti nos raste.
Odgovori
+9
10 1
rogla
23. 02. 2026 11.33
... Vrtovec ... Valjavec, oprosti lapsosu!
Odgovori
+0
2 2
Kali?opko Kali?opkovi?
23. 02. 2026 11.24
Pošteno, gospod si ni predstavljal da, intehriteta zhleda popolnoma druhače.
Odgovori
+6
6 0
Paranormal cracktivity
23. 02. 2026 11.13
Glede na preteklo folkloro v Kranju predvidevamo da je vozil kot direktor komunale in ne kot Matjaž Berčon
Odgovori
+4
4 0
biggbrader
23. 02. 2026 11.12
Tudi tisti, ki je Zlatem polju odobril gradnjo blokovskih mastadontov, je bil pošteno nažgan ali podkupljen !
Odgovori
+4
6 2
paru
23. 02. 2026 11.10
Včasih sem zasledil , da je vplivni član NSi. Najbolje, da sedaj kandidira za poslanca na listi NSi...sicer ga pa daje , po pripovedovanju domačinov, na zob že precej, precej dolgo...Je bil na Komunali , kot direktor, trezen? Seveda , ker je bil politično nastavljen direktor, bi lahko imel flašo v omari, saj ga nihče ni upal kontrolirati...vsi t.i. politiki so isti, črni in rdeči...zato, pa se držijo politike in z njo pridobljenih služb kot pijanec plota. Berčon je tipičen primer. Zato politiki, vsi, od občinskih do predsednikov vlad ne želijo delati v realnem sektorju, ker bi jih tam že zmetali v koš za odpadke!
Odgovori
+11
12 1
ONOFF
23. 02. 2026 11.10
Ja ubožec, ti ti ti lumpek, lažnivi
Odgovori
+5
5 0
bučk
23. 02. 2026 11.04
v kranju je še direktorica javne uprave, ki tudi ne ve ali je jemala podkupnino ali ni
Odgovori
+9
9 0
biggbrader
23. 02. 2026 11.10
Ah, kje pa....
Odgovori
+4
4 0
marker1
23. 02. 2026 11.37
Ja z magisterijem iz Pojavljanje treme in izvajalske anksioznosti pred nastopom otroškega pevskega zbora in doktoratom Vključevanje slovenske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces v osnovni šoli. pa predlagateljica daril za 8. marec v obliki čokoladnih lulčkov. Magistrska diploma in doktorata sta zlorabljena za minorno nepomembno delo.
Odgovori
+2
2 0
jung
23. 02. 2026 11.03
On kao pod nujno odstopit, naši vrli poslanci pa proti preverjanju......bizarno res
Odgovori
+4
4 0
daiči
23. 02. 2026 11.02
Ja kje bo pa zdj dubu tko fajn placano in ugledno sluzbo. Upajmo d ma ksnga strica z ozadja k bo ksn fajn siht zrihto u javn uprav al pa drzavn firm. Drgac bo mogu it u lidla delat. No ampak tud u lidlu ni vec slabh plac.
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
23. 02. 2026 10.58
Sem pa pasete na teli Agenciji za varnost prometa al whatever, vsak pijanec kranjski je potem tam.. Od Velova do dalje....sicer enormna bogastva me tudi zanimajo od telih modelov, Stevanovićevo tudi... bajte, stanovanja itd.... pridobljena na funkcijah....
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
