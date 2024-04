Pod vplivom drog in z ukradenim motorjem povzročil prometno nesrečo

S Policijske uprave Koper so sporočili, da so bili v ponedeljek zvečer obveščeni o prometni nesreči na relaciji Izola–Strunjan. Prejeli so klic, da v jarku ob cesti leži motorno kolo. Na kraju so ugotovili, da gre za ukradeno vozilo italijanskih registrskih oznak, vozil pa ga je 16-letni državljan Italije. Pozneje so policisti ugotovili, da je vozil pod vplivom prepovedanih drog.