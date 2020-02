Podajmo se na čarobno potovanje z Disneyjevo animirano pustolovščino Naprej (Onward)

V kina prihaja nova izvirna Disneyjeva mojstrovina, ki je nastala v Studiu Pixar, z naslovom NAPREJ in obljublja čarobno popotovanje v fantazijski svet škratov, zmajev, morskih deklic, samorogov, palčkov in drugih mističnih bitij.

NAPREJ (Onward) FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Glavna junaka Tian in Marlin in ostali prebivalci iz pravljične vasice, ki so nekoč živeli kot v pravljici, so izgubili svojo čarobnost. Namesto čarovnije uporabljajo mobilne telefone, kosilnice in avtomobile, zato se najstniška brata škrata Tian in Marlin Lahkonog odpravita na popotovanje, da bi odkrila, če je kje na svetu še ostalo kaj čarobnosti, s pomočjo katere bi lahko dan preživela s svojim očetom, ki je umrl, ko sta bila še čisto majhna.

Sinhroniziran animiran film NAPREJje režiral Dan Scanlon, producentka pa je Kori Rae, ki sta bila oba tudi del ekipe, ki je ustvarila uspešnico Pošasti z univerze.

“Zgodba je navdihnjena iz mojega odnosa z bratom in najine povezave z očetom, ki je umrl, ko sem bil star približno eno leto,” pravi režiser Dan Scanlon. “Zame je bil on vedno neka skrvnost. Družinski član nam je poslal posnetek na kaseti, na kateri je oče rekel le dve besedi: “zdravo” in “zbogom”. Toda za mojega brata in zame je bilo to preprosto čarobno.”

NAPREJ (Onward) FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Režiser Dan Scanlon je dobil idejo za fantazijski animiran film Naprej in začel se je razvoj 22tega animiranega filma v Pixar Studiu. “Najprej smo začeli z razvojem karakterjev”, pravi Scanlon. “Želeli smo povedati zgodbo o dveh bratih. Vedeli smo, da bo en sramežljiv in neroden in želeli smo mu dati brata, ki je popolnoma naspreotne osebnosti – nekoga, ki ima namen naučiti ga o življenju – ampak verjetno o njem niti sam ne ve dosti.” Zgodba nam predstavi Tiana, vilina, ki je izgubil očeta, še preden se je rodil. Negotov in introvertiran, želi biti Tian samozavesten in močan – in prepričan je, da bi bil oboje, če bi odraščal s svojim očetom. “Je malo sramežljiv in neroden,” pravi Scanlon. “In združili smo ga z divjim in kaotičnim starejšim bratom Marlinom, ki Tianu nenehno povzroča težave. Marlin želi svojega mlajšega brata naučiti življenja, toda Tian ni ravno prepričan, da Marlin ve, o čem govori.”

NAPREJ (Onward) FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Tian, vneti ustvarjalec vseh mogočih seznamov, si za svoj 16. rojstni dan želi, da bi bil bolj kot kdajkoli prej boljši, bolj odločen, torej bolj podoben očetu. Ko njegova mama fantoma podari darilo, ki jima ga je zapustil pokojni oče, Tian v tem vidi priložnost, da končno stori tisto, o čemer je vedno sanjal: samo enkrat dobiti očetovo vodenje, ki ga potrebuje. »Oče je obema sinovoma pustil pismo skupaj s skrivnostnim urokom, potrebnimi pripomočki in posebnim draguljem, ki lahko omogoči en dan z njim,«pravi Scanlon. »Ko je oče zbolel, je hotel najti način, da bi lahko videl, kako sinova odraščata.«

NAPREJ (Onward) FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Tianov brat, Marlin, je takoj za akcijo, saj je že dolgo ljubitelj zgodovine svojega ljudstva in možnosti magije. Toda urok ne gre po načrtih in fanta uničita dragulj, preden je postopek končan. Pričarata samo očetove noge, ki so zelo žive in imata samo 24ur časa, da najdeta drug dragulj in poskušata pričarati celotnega očeta, preden za vedno izgine. Brata pokličeta Marlinov kombi, ki mu je dal ime Gvinevera, in se lotita iskanja dragulja in tako se podata na potovanje, ki je hrati preizkušnja za njuno razmerje. Marlin je vse svoje življenje preučeval, kako delujejo misije, toda Tian je tisti, ki je sposoben čarati. Zato se zavedata, da potrebujeta en drugega.

NAPREJ (Onward) FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Slovensko sinhronizacijo je ponovno odlično opravil Studio Ritem, pod režijo Uroša Buha, v glavnih vlogah pa so glasove posodili: Miha Rodman kot Tian Lahkonog, Rok Kunaver kot njegov starejši brat Marlin, Mojca Funkl je njuna mama Lora, Damjana Černe je Mantikora, Primož Pirnat je Ponc Konjač, Matic Lukšič je oče Vili, Mariša Jagodič je policistka Spekter, Karin Komljanec pa policistka Gore, Maša Tiselj je glas Dewdrop, Alenka Tetičkovič pa Grecklin, Jernej Kuntner je Gaxton, Andrei Lenart Černilogar je policist Avel. Animirana fantazijska avantura NAPREJv kina prihaja predpremierno že to nedeljo, 1. marca in na reden spored v vsa kina po Sloveniji v četrtek, 5. marca. Vstopnice so že v prodaji. Distributer filma je Blitz Film & Video Distribution.

NAPREJ (Onward) FOTO: PR/Arhiv ponudnika