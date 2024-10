Podaljšali rok za izvedbo zunanje revizije nakupa stavbe na Litijski

Pogodbeni rok za izvedbo zunanje revizije bo tako, skladno z utemeljeno prošnjo izvajalca, po zadnjem predvidenem terminu za razgovor, podaljšan za 14 dni, so na povpraševanje o poteku zunanje revizije pojasnili na ministrstvu za pravosodje.

Podjetje Ernst&Young je zunanjo revizijo nakupa prostorov za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani začelo konec avgusta. Ministrstvo za pravosodje je s podjetjem podpisalo pogodbo za 38.552 evrov z DDV, revizija pa bi morala biti po prvotnih načrtih končana do začetka oktobra. Rok je namreč 40 dni od uvedbe v delo. Ministrstvo je julija izvedlo tako imenovano evidenčno naročilo za izvedbo forenzične preiskave postopka nakupa stavbe na Litijski. Kot so takrat pojasnili, želijo z njo pridobiti mnenje neodvisne institucije o pravilnosti izvedbe nakupa stavbe na Litijski "glede na vse dvome, ki so se pojavili o nepristranski izvedbi notranje revizije".