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Podaljšan pripor 21-letniku, ki je septembra ustrelil policista

Ljubljana, 13. 10. 2026 12.03 pred 56 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA L.M.
Policijska intervencija na gorenjski avtocesti

Osumljencu, ki je 11. septembra na gorenjski avtocesti policistu odvzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so do 11. decembra podaljšali pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Policija ga sumi kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila.

Do incidenta je prišlo po tistem, ko so policisti 11. septembra na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili 21-letnega voznika, ki je pred tem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Voznik je med postopkom policistu odvzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in s policijskim vozilom pobegnil proti Gorenjski.

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Policisti so ga izsledili na območju Lesc, mu sledili in ga nato prijeli na območju Radovljice. Enaindvajsetletnik je dan pred streljanjem na območju Viča trčil v parkirano vozilo in bil v postopku zaradi suma, da je vozil pod vplivom drog. Policisti so dan po streljanju na terenu našli odvzeto pištolo.

Vodstvo policije je takoj napovedalo imenovanje posebne komisije, ki bo preverila okoliščine policijskega postopka med dogodkom. "Vsakršen napad na policiste najostreje obsojam," je poudaril v. d. generalnega direktorja Policije Danijel Lorbek. Dogodek je po njegovih besedah pokazal, kako se lahko na videz enostaven policijski postopek v trenutku spremeni v izjemno nevarno in nepredvidljivo situacijo.

Policijska intervencija na gorenjski avtocesti
Policijska intervencija na gorenjski avtocesti
FOTO: Luka Kotnik

Čeprav je število napadov na policiste v lanskem letu in tudi v prvi polovici letošnjega leta nekoliko nižje kot v primerjalnem obdobju, pa so zaskrbljujoče vse bolj agresivne oblike napadov na policiste, je dodal Lorbek. Kot je izpostavil, napadalci ne izbirajo sredstev napada, saj poleg telesne sile v napadih pogosto uporabljajo tudi orožje, druge nevarne predmete in vozila.

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KOMENTARJI4

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IKOSS
13. 10. 2026 12.54
Ključno vprašanje. Ali pri osebi s takšno preteklostjo in tako težkim izvršenim dejanjem, kot tokratni storilec, ne obstaja ponovitvena nevarnost? Mimogrede, sedaj je obrnjeno dokazno breme, kar ni najbolj smiselno. Zelo težko bi zagovarjali, da nesorazmerna nevarnost za okolici ne obstaja. Posledično sploh ne bi smelo biti dileme, da omenjena oseba sojenje počaka v priporu!
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0 0
metalika
13. 10. 2026 12.32
Kvečjemu bi ga morali nagraditi, ker je razkril vso bedo in nesposobnost vseh vpletenih
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+2
2 0
Finfer
13. 10. 2026 12.28
Sedaj bi ga morali zaposliti na policiji saj bo izvrsten policist obvladal bo vse kriminalce in lopove !!
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+1
1 0
FETS LUCK
13. 10. 2026 12.26
Kako podaljšan pripor? A še ni v arestu?
Odgovori
+1
1 0
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