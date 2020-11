Podaljšana veljavnost terminskih vozovnic IJPP

Odlok vlade, ki je stopil v veljavo v ponedeljek, prepoveduje izvajanje javnih linijskih prevozov potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu. Tako bi naj bili vse do preklica omenjenega odloka oškodovani tudi imetniki vozovnic IJPP.

Po novem se zato datum veljavnosti enkratne, dnevne in tedenske vozovnice, ki je bila izdana za obdobje od 16. do 30. novembra, podaljša za 30 dni od dneva preklica odloka. Potnik lahko vozovnico izkoristi kateri koli dan v tem obdobju. Mesečna vozovnica, ki je bila izdana za mesec oktober, se podaljša do konca leta, se pravi do vključno 31. decembra, tista, ki je bila kupljena za november, pa bo veljala do 31. januarja 2021. "V primeru, da ima potnik veljavno enotno mesečno vozovnico za oktober in november 2020, se podaljša samo veljavnost vozovnice, izdane za mesec november 2020."