Podaljšanje nagrajevanja ambulant z več opredeljenimi pacienti

Dodatek za povečan obseg dela bodo tako še naprej prejemali vsi zaposleni v ambulantah pediatrije in družinske medicine, ki opredeljujejo več pacientov oziroma imajo višji glavarinski količnik.

Te dodatke je uvedel zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva iz decembra 2023. Po njem lahko zdravniki specialisti mesečno prejmejo do 1500 evrov bruto dodatka, diplomirane medicinske sestre do 750 evrov, srednje medicinske sestre do 600 evrov, zdravstveno-administrativni delavci pa do 400 evrov bruto.