Podaljšanje roka za bivanje v študentskih domovih, prizadeti do dodatnih točk

Zaradi nedavne katastrofe, ki je prizadela tudi študente, se za teden dni podaljšuje rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih in dijaških domovih ter pri zasebnikih za študijsko leto 2023/2024. V ujmi prizadeti študenti pa so po zakonu upravičeni do dodatnih 100 točk.

Izjemoma se letošnje leto podaljšuje rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov in rok za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Novi rok prijave je 23. avgust 2023. Študenti, ki so bili prizadeti v nedavni poplavi, pa bodo upravičeni do dodatnih 100 točk, kar navaja tudi pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov. Do dodatnih točk lahko pridejo študenti, ki so prošnjo za sprejem ali podaljšanje subvencioniranega bivanja že oddali. Ti študentje lahko pristojni pisarni za študentske domove sporočijo, da želijo zaprositi za dodatne točke iz razloga nedavnih poplav in svojo prošnjo dopolnijo.

icon-expand Študentski dom V-Rožna dolina FOTO: Studentski svet stanovalcev

Prošnjo za sprejem in podaljšanje na subvencionirano bivanje v študentskih domovih, dijaških domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2023/24 lahko študenti oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, uporabniškim imenom in geslom ali z digitalno identiteto.