Lanske turistične bone je vsaj delno vnovčilo kar 82 odstotkov Slovencev, neizkoriščenih pa ostaja še dobrih 100 milijonov oziroma ena tretjina predvidenega zneska. Tik pred iztekom roka je vlada predlagala podaljšanje veljavnosti. Veseli so ponudniki zimskega turizma, ki so zakorakali že v tretjo covidno smučarsko sezono.

Poleg smučanja bodo nekateri bone skušali prihraniti tudi za morje, kjer jih pričakujejo z veseljem. V nekaterih hotelih ocenjujejo, da so jim boni tudi v letošnji sezoni prinesli do 60 odstotkov nočitev."S tem, ko so bone podaljšali, so nam dali vzpodbudo za začetni del sezone. Upam, da bo šlo potem lepo naprej," pove Filip Matjaž iz Hotela Tomi.

Ob tem ostaja neizkoriščenih tudi za približno 95 milijonov letošnjih bonov, ki jih vlada za zdaj še ni podaljšala, a nov interventni zakon dopušča tudi to možnost. Od tako imenovanih bonov 21, jih je bilo sicer največ, kar 46 odstotkov unovčenih v gostinstvu, 35 v turizmu in šest odstotkov za šport. Za kulturo je svoje vavčerje namenilo 13 odstotkov Slovencev, od tega kar dve tretjini za nakupe knjig, med drugim tudi učbenikov in delovnih zvezkov ob začetku šolskega leta.