Podaljšanje vinjet: namesto 12 bodo veljale 16 mesecev

Če ste vinjeto kupili 1. decembra lani, vam bo ta namesto do 1. decembra letos (eno leto) zdaj veljala štiri mesece dlje oz. do 1. aprila, če ste vinjeto kupili januarja letos, vam bo veljala do maja prihodnje leto in tako naprej. Vinjeta bo torej veljavna 16 mesecev, začenši z datumom nakupa.

Štirimesečni bonus bo veljal za vse vinjete, ki bodo veljavne 1. decembra letos. To pomeni, da lahko vinjeto kupite tudi še vključno s 1. decembrom, a morate ob nakupu določiti, da njena veljavnost začne teči še isti dan.

Če pa bo letna vinjeta kupljena oz. bo njena veljavnost začela teči 2. decembra 2025 ali kasneje, bo ta veljala klasičnih 12 mesecev, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.