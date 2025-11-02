Svetli način
Slovenija

Podaljšanje vinjet: namesto 12 bodo veljale 16 mesecev

Ljubljana, 02. 11. 2025 19.44 | Posodobljeno pred 42 minutami

Kaja Kobetič
V ponedeljek bodo v parlamentu potrjevali vladni predlog podaljšanja veljavnosti vinjet za štiri mesece. Interventni ukrep, ki so ga poslanci obravnavali po nujnem postopku, da bodo vinjete skupaj tako veljale 16 mesecev, bo predvidoma dobil zadnjo zeleno luč. Katerim vinjetam se bo podaljšala veljavnost? Do kdaj bodo veljale?

Če ste vinjeto kupili 1. decembra lani, vam bo ta namesto do 1. decembra letos (eno leto) zdaj veljala štiri mesece dlje oz. do 1. aprila, če ste vinjeto kupili januarja letos, vam bo veljala do maja prihodnje leto in tako naprej. Vinjeta bo torej veljavna 16 mesecev, začenši z datumom nakupa. 

Štirimesečni bonus bo veljal za vse vinjete, ki bodo veljavne 1. decembra letos. To pomeni, da lahko vinjeto kupite tudi še vključno s 1. decembrom, a morate ob nakupu določiti, da njena veljavnost začne teči še isti dan.

Če pa bo letna vinjeta kupljena oz. bo njena veljavnost začela teči 2. decembra 2025 ali kasneje, bo ta veljala klasičnih 12 mesecev, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.

vinjeta podaljšanje veljavnosst
