Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Odbor DZ podprl predlog podaljšanja veljavnosti vinjet, v opoziciji kritični

Ljubljana, 28. 10. 2025 17.49 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
16

Člani odbora DZ za infrastrukturo so podprli predlog štirimesečnega podaljšanja veljavnosti letnih elektronskih vinjet za osebna vozila, ki ga je vlada pripravila zaradi zmanjšane pretočnosti ob številnih investicijah na avtocestnih odsekih. Opozicija je vladi očitala, da gre za "predvolilni bonbonček" in glasovanje obstruirala.

Znak za vinjeto
Znak za vinjeto FOTO: Bobo

Vladni predlog o podaljšanju veljavnosti vinjet so člani odbora podprli praktično brez razprave, so pa glasovanje obstruirali v opoziciji, kjer v predlogu vidijo "predvolilni bonbonček".

Vlada se je za podaljšanje vinjet odločila zaradi bistvenega povečanja prometa, rekordnih investicij, zastojev in tudi zaradi kakovosti uporabe avtocest.

'Izpad prihodkov več kot 20 milijonov evrov'

Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je ob vladni napovedi ukrepa izpad prihodkov od pobranih cestnin zaradi podaljšanja veljavnosti vinjet ocenil na nekaj več kot 20 milijonov evrov. Ob tem je zagotovil, da izvajanje investicij in poplačilo obveznosti zaradi tega ne bodo ogroženi.

Preberi še Dars: 'Tudi če je kosilo brezplačno, ga mora nekdo plačati'

Člani odbora so razpravljali tudi o predlogu priporočila v zvezi z odpravo ovir za hitrejšo graditev enostanovanjskih, poslovnih, infrastrukturnih in ostalih objektov. Tega so pripravili poslanci SDS, ki menijo, da je treba postopke izdelave prostorskih aktov in na področju graditve skrajšati in poenostaviti.

Kot je izpostavil Andrej Kosi (SDS), se v Sloveniji še vedno soočamo s številnimi birokratskimi in zapletenimi postopki, tako na področju prostorskega načrtovanja kot na področju graditve. Po njegovih opozorilih številne občine še nimajo prostorskih načrtov, druge pa se pri njihovih novelacijah srečujejo z dolgotrajnimi postopki. "Ti postopki trajajo ne zgolj leto ali dve, ampak tudi 10 let in več," je izpostavil.

"Ko smo prebirali priporočila vladi, ki jih je pripravila poslanska skupina SDS, smo ugotovili, da ste identificirali težave, ki jih poznamo v praksi," je priznal državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Miran Gajšek. A kot je izpostavil, so nekatere že implementirali v noveli zakona o urejanju prostora in noveli gradbenega zakona. Ob tem je napovedal še pripravo podzakonskih aktov.

V SDS so želeli vlado med drugim pozvati, da pripravi en zakon, ki bo združil prostorsko in gradbeno zakonodajo. Med številnimi predlogi, ki jih je odbor zavrnil, so bili še digitalizacija postopkov in možnost sodelovanja v postopkih javne razprave zgolj za zainteresirano javnost znotraj območja sprejemanja prostorskega akta.

vinjeta podaljšanje odbor sds vlada
Naslednji članek

Šentjernejski župan Goloba pozval k odstopu

SORODNI ČLANKI

Se veljavnost vinjet podaljša, četudi te potečejo pred 1. decembrom?

Dars: 'Tudi če je kosilo brezplačno, ga mora nekdo plačati'

Veljavnost vinjet podaljšali za štiri mesece, na obalnih cestah jih ne bo

Z letom 2027 v Avstriji le še digitalne vinjete

Dars za zatipkane e-vinjete ne bo več izdajal glob in opominov

Bi moral Dars zaradi zastojev vinjete poceniti?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Houdre
28. 10. 2025 19.35
Narcisoidni Neron Gaber,čas je za tvoje slovo
ODGOVORI
0 0
Omreznina2024
28. 10. 2025 19.15
+0
Vsaka skupnost so naj poskrbi še z svojo lastno varnostno skupino za posebne primere, ter jo naj sfinancira .
ODGOVORI
2 2
natas999
28. 10. 2025 19.12
+0
bolje da se ne pokaže pred folk
ODGOVORI
1 1
Finfer
28. 10. 2025 19.10
-3
Samo bedaki kupujejo vinjete in tako podarjajo denar državnim birokratom ki imajo že tako in tako astronomske plače !!
ODGOVORI
2 5
mackon08
28. 10. 2025 19.26
+1
Finfer br bluzi danes sem rabil 2 uri do Ljubljane, po stari cesti bi rabil 4 do 5 ur.
ODGOVORI
1 0
Delavec_Slo
28. 10. 2025 19.04
+2
Lepo ane, pol pa bodo vinjete po 160€, tako da to so predvolilni bonboni!!!!
ODGOVORI
5 3
Misika1967
28. 10. 2025 19.02
+0
SDS razdiralna in hujskaska politika vas bo se naprej tepla.
ODGOVORI
7 7
Polimonca
28. 10. 2025 18.32
+3
Če vlada z levo roko deli tovrstne bonbone, direktor Darsa pa pravi da zaradi 20 mio ne bo nihče ogrožen, pomeni da je vinjeta pri nas svinjsko PREdraga.
ODGOVORI
8 5
Nidani
28. 10. 2025 18.29
+1
Opozicija ni povsem gladka...pa saj to itak že vemo...
ODGOVORI
7 6
Perovskia
28. 10. 2025 18.37
-1
Vemo da si ti en velik beseda na i konca na d. Ki ti ni pomoci. Pogovarjamo se o problematiki umer. Ti pa s temu politicnimi forama. No lahko p te je sram, da ne bos sociale dobit
ODGOVORI
2 3
Ricola Swiss
28. 10. 2025 18.51
+0
A si bil na pogovoru v Dobruški vasi in Šentjerneju!
ODGOVORI
2 2
St. Gallen
28. 10. 2025 18.26
+1
400.000 vas je volilo koalicijo, katerim je stagnacija nova oblika napredka
ODGOVORI
8 7
St. Gallen
28. 10. 2025 18.20
-4
V Svici je vinjeta borih 45€ za 14 mesecev. .....ja so res bolj pametni, samo preko hriba
ODGOVORI
4 8
Misika1967
28. 10. 2025 19.04
+1
V Svici imajo super ljudi,ki v bazenih starim skacejo na glavo. Posledica smrt.
ODGOVORI
1 0
tamiflu
28. 10. 2025 19.30
v švici nimajo janše, da bi jim na vsakem koraku uničeval, spodkopaval in kradel državo
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
28. 10. 2025 19.38
Poglej zvecer pod posteljo, mogoce ga najdes
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330