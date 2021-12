Podarimo si praznike brez prebavnih težav

ZAKAJ PRAZNIKI PRIVEDEJO DO PREBAVNIH TEŽAV?

Bodisi je to romantični večer ob skodelici toplega kakava in piškotih ali pa bogata družinska pojedina, slastna sladka hrana in pijača predstavljata srce prazničnega vsakdana. To pa lahko ima negativne posledice za našo prebavo.

Naš prebavni sistem namreč naseljuje približno nekaj deset trilijonov mikrobnih celic, (1) ki jih skupaj imenujemo »črevesna mikrobiota«. Ti mikroorganizmi nam pomagajo pri prebavljanju hrane in oblikovanju imunskega sistema. (2) A za to mora biti mikrobiota uravnovešena (5), sladka ali mastna hrana in večje količine sladke ali alkoholne pijače pa povzročijo disbiozo oziroma porušijo ravnovesje naše črevesne mikrobiote.

3 NAJBOLJ ZNAČILNI SIMPTOMI DISBIOZE

Črevesna mikrobiota je naš skriti organ in pomemben sestavni del prebavil, ki nam med drugim pomaga presnavljati zaužito hrano, vpliva na zgradbo in delovanje črevesja ter vpliva na razvoj in delovanje imunskega sistema.

Porušeno delovanje črevesne mikrobiote oziroma disbioza se med prazniki običajno pojavi zaradi spremembe naših prehranjevalnih navad – tako drugačne vrste in količine hrane, kot tudi čas njenega uživanja. To najpogosteje občutimo v obliki treh tipičnih simptomov disbioze:

Driska

O driski govorimo po najmanj treh obiskih stranišča zaradi odvajanja mehkega do tekočega blata v 24 urah, pogosto pa nanjo vpliva prehrana, bogata z nasičenimi maščobami ali sladkorji in določenimi umetnimi sladili.

Napihnjenost in napenjanje

Nastajanje prekomerne količine plinov je lahko tudi posledica sprememb v sestavi črevesne mikrobiote, ki jo spremlja občutek napetosti trebuha. To lahko pokvari sicer popoln dan, a na srečo lahko pri določenih vzrokih veliko naredimo sami, da te nevšečnosti preprečimo.

Zaprtost

Zaprtost običajno pomeni slabše odvajanje blata (3-4-krat na teden) ali pojav občutka nepopolnoma izpraznjenega črevesja in je najpogosteje posledica prepočasnega gibanja hrane skozi prebavno cev, zaradi česar postane blato trdo in suho. Bolj ohlapna definicija pa pravi, da lahko govorimo o zaprtju tudi, če pride do redkejšega odvajanja blata kot običajno in če se ob tem pojavi tudi občutek nepopolno izpraznjenega črevesja.

A brez skrbi. Vsakega od naštetih simptomov lahko tudi med prazniki preprečimo ali jih omilimo z nekaj preprostimi triki.

POSKRBIMO ZA URAVNOVEŠEN TELESNI RITEM

Vzemimo si čas za obrok in ne hitimo

Pomembno je, da si za obrok vzamemo čas, ne hitimo in naredimo premore med grižljaji. S tem poskrbimo, da ima naš organizem dovolj časa za sprotno prebavo in nam da signal za sitost, s katerim se ubranimo pred prevelikimi obremenitvami želodca.

Ponoči privoščimo prebavi ˝počitek˝

Tudi naša prebava potrebuje ˝počitek˝. Zato poskusimo svojemu prebavnemu sistemu privoščiti vsaj 10-urni počitek na noč. Tako bo imel dovolj časa predelati vse, kar smo zaužili tekom dneva.

V vsakdanji urnik vpeljimo redno vadbo

Redna vadba blagodejno vpliva tudi na našo prebavo. Zaradi pomanjkanje telesne vadbe plini namreč ostanejo dlje časa v našem organizmu. Zato v svojo dnevno rutino poskusimo uvesti redno vadbo, ki bo stimulirala prebavni sistem in z gibanjem odgnala pline in preprečila napihnjenost. Hkrati pa novejše raziskave kažejo, da gibanje oziroma telesna aktivnost vpliva tudi na ugodno sestavo črevesne mikrobiote.

PRILAGODIMO PRAZNIČNI JEDILNIK

Rešitev leži tudi v sestavi našega prazničnega jedilnika. Določene sestavine so znane po tem, da hitro povzročijo črevesno nelagodje.

Če imamo težave z drisko ali napenjanjem, posegajmo po hrani, ki je manj sladkana, ki je manj mastna in pekoča, z manj mleka in mlečnih izdelkov ter ni cvrta. Privoščimo si le visoko kakovostno hrano in napitke brez alkohola ali preveč sladkorja.

Pri težavah z napenjanjem pa preden zaužijemo slasten grižljaj, preverimo, ali ni v njem nekaj takega, po čemer vemo, da nas ˝rado napenja˝, saj bomo v družbi ostali verjetno še nekaj uric in bi naše dobro počutje napihnjenost ali vetrovi spremenili v nevzdržno presedanje in pogosto umikanje v ˝samotne prostore˝.

Če imamo težave z zaprtjem, potem si privoščimo zlasti: nerafinirano, nepredelano (fermentirano), surovo, z vlakninami obogateno visoko kakovostno hrano in naravno sladkane pijače.

Obogatimo praznični meni s probiotiki

Za preprečevanje disbioze je pomembna zdrava prehrana, del tega pa je tudi skrb za črevesno mikrobioto. Tu pa si lahko pomagamo tudi z dodajanjem koristnih bakterij, kot so probiotiki, ki nam pomagajo vzpostavljati ali ohranjati ravnovesje mikrobiote v črevesju tako, da okrepijo našo črevesno pregrado in s tem izboljšajo delovanje naših prebavil oz. prebavo.

PODARIMO SVOJEMU ČREVESJU LINEX® FORTE

Zato med prazniki v domači lekarni ne sme manjkati zaupanja vreden probiotik. Odločite se za dobro preizkušen Linex® Forte, probiotik št. 1 v Sloveniji (3), ki poskrbi za uravnavanje črevesne mikrobiote in s tem preprečuje ter pomaga pri napihnjenosti, napenjanju, nelagodju v trebuhu, driski ali drugih prebavnih motnjah.

Linex® Forte vsebuje več kot 2 milijardi probiotičnih bakterij iz dveh rodov (laktobacili, bifidobakterije), ki pomagajo vzdrževati ali ponovno vzpostaviti porušeno ravnovesje med koristnimi in škodljivimi bakterijami v našem črevesju.

Zdravila blagovne znamke Linex® so edina (4) probiotična zdravila brez recepta v Sloveniji, ki nam pomagajo lajšati prebavne motnje že skoraj 40 let.