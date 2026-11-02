Podarite 1 % dohodnine Društvu Viljem Julijan in pomagajte malim borcem in njihovim družinam.

S tem boste podprli delovanje našega društva in naše srčne programe in projekte, s katerimi pomagamo otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam. Podarite nam del dohodnine še danes, saj je to mogoče storiti le še do konca tega leta.

Postopek je zelo enostaven in hiter, preprosto izpolnite TA SPLETNI OBRAZEC, ki ga lahko podpišete kar s prstom na telefonu ali računalniku.

1 % dohodnine lahko Društvu Viljem Julijan podari vsak prebivalec Slovenije, ki prejema kakršenkoli osebni prejemek (plača, pokojnina, socialno nadomestilo itd.), ne glede na to, ali dohodnino doplača ali dobi vračilo. Torej donacija dela dohodnine našemu društvu vas popolnoma nič ne stane in je za vas brezplačna, obenem pa v ničemer ne vpliva na višino vašega vračila ali doplačila dohodnine. Se pravi, da z namenitvijo donacije od dohodnine našemu društvu niste v ničemer prikrajšani, saj gre drugače ta znesek avtomatično v državni proračun.

Vaš prispevek bomo namenili za izvajanje naših programov, projektov in ostalih aktivnosti, s katerimi z vsem srcem pomagamo otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam. Če ste del dohodnine že oddali, je še vedno možnost, da vašo izbiro spremenite in jo namenite našemu društvu.

Redke bolezni so večinoma zelo težke bolezni, ki so pretežno življenjsko ogrožajoče, neozdravljive, doživljenjske ter povzročajo zelo veliko bolečin, stisk in trpljenja. Večina bolnikov s temi boleznimi so otroci, skoraj tretjina pa jih ne dočaka petega leta starosti. Poslanstvo Društva Viljem Julijan je širjenje ozaveščenosti o redkih boleznih, celovita pomoč in podpora otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam, povezovanje družin otrok z redkimi boleznimi ter prizadevanje za izboljševanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji. V Društvu Viljem Julijan izvajamo številne dejavnosti, s katerimi nudimo pomoč in podporo malim borcem in njihovim najbližjim. Z našim dobrodelnim Skladom Viljem Julijan jim podarjamo tudi denarne in materialne donacije – do sedaj smo jih podarili že skoraj 2,8 milijona evrov. S projektom Srčne zgodbe in velikim dobrodelnim koncertom Viljem Julijan širimo ozaveščenost o redkih boleznih, v okviru naše Pisarne za redke bolezni staršem nudimo brezplačno pomoč, podporo, svetovanje in informiranje, s projektom Upanje za male borce za otroke iščemo možnosti zdravljenja v tujini, s programom psihološke podpore nudimo psihosocialno svetovanje, s projektom Božiček za male borce otrokom z redkimi boleznimi v božičnem času omogočimo posebno darilo, skozi naše zagovorniške aktivnosti rešujemo problematiko na področju redkih bolezni itd.

Z našimi prizadevanji pomagamo malim borcem in njihovim družinam, da imajo lepše in bolj kvalitetno življenje, hkrati pa smo močno prispevali k večjemu zavedanju o redkih boleznih in njihovi problematiki. Izborili smo tudi povišanje nadomestila za izgubljen dohodek za starše težko bolnih otrok, ki morajo zaradi zdravstvenega stanja otroka ostati doma in ne morejo hoditi v službo, uspeli pa smo tudi, da se je razširil program testiranja novorojenčkov za redke prirojene bolezni.

Postopek je zelo enostaven in hiter, preprosto izpolnite TA SPLETNI OBRAZEC, ki ga lahko podpišete kar s prstom na telefonu ali računalniku.