Podarite nasmeh s steklenko Glassy Classy

Petrol, skupaj z OKS in Rotary Slovenija, predstavlja projekt "Podari nasmeh", namenjen zmanjšanju rabe plastenk za vodo in podpori Botrstvu v športu.

icon-expand Steklenka Glassy Classy FOTO: Arhiv ponudnika

Vse več ljudi se strinja, da se prehod v bolj trajnostno družbo začne z našimi izbirami. Kakšni so načini transporta, ki jih izbiramo, lokalnost hrane, ki jo kupujemo, koliko embalaže pri tem porabimo in podobne vsakodnevne izbire. Podobno trajnostno zgodbo so spisali v družbi Petrol v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije in Rotary Slovenija, kjer so oblikovali projekt Podari nasmeh", s steklenko Glassy Classy. S steklenko želijo zmanjšati uporabo plastenk za vodo, del sredstev od nakupa pa nameniti donacijam za program Botrstvu v športu.

icon-expand Benjamin Savšek s steklenko Glassy Classy FOTO: Arhiv ponudnika

Prehod v bolj trajnostno družbo začne z našimi izbirami, pravi slovenski kanuist Benjamin Savšek, ki bo z veseljem namesto plastenk uporabljal omenjeno steklenko. Z začetkom poletja jo lahko na Petrol Slovenija kupite tudi vi in s tem podarite nasmeh otrokom. Z vsako steklenko namreč donirate 2,5 € za program Botrstvo v športu. Manj embalaže in še dobrodelnost Pobudnik projekta GlassyClassy.eco je Rotary Slovenija, ki je v partnerstvu s Steklarno Hrastnik lansiral steklenko junija 2021, takrat še pod imenom Adijoplastenka.si. Cilj projekta je, da Slovenija v 5 letih postane prva država na svetu brez uporabe plastenk za vodo in druge pijače za enkratno uporabo. Rotary Slovenija s projektom tudi spodbuja pitje zdrave slovenske vode iz vodovodnega omrežja. Do marca 2022 je bilo v Sloveniji prodanih več kot 12.000 Glassy Classy steklenk, s čimer se je odpad plastenk v Sloveniji zmanjšal za 18 mio ali za 10 % na letnem nivoju. Ker steklenke ne zavržemo, ampak jo lahko ponovno uporabimo, predstavlja tovrstna rešitev trajno zmanjšanje in opustitev uporabe plastenk za vodo in s tem velik prispevek k čistejšemu okolju. Nižji ogljični odtis in skrb za zdravje S triletno uporabo slovenske steklenke Glassy Classy lahko uporabniki zmanjšamo ogljični odtis proizvodnje embalaže za 98 %, kar predstavlja 54,77 kg CO2. Za ustrezno hidracijo in za doseg tolikšnega zmanjšanja ogljičnega odtisa, je potrebno iz steklenke dnevno popiti 1 liter vode ali druge pijače. Proizvodnja ene steklenke ima sicer enak ogljični odtis kot proizvodnja 43 PET plastenk, vendar je ogljični odtis manjši, če jo uporabimo več kot 43 krat. Izpostaviti pa velja še, da ima redno pitje čiste vode iz pipe lahko pozitivne učinke na zdravje. Zdravju neškodljiva embalaža v vodo ne oddaja snovi, saj je okolju prijazna. Zaradi svoje dobrodelnosti pri programu Botrstvo v športu, je projekt GlassyClassy.eco deležen široke družbene mreže in podpore. Podprlo ga je veliko športnikov, med njimi ambasadorji Janja Garnbret, Benjamin Savšek, Peter Kauzer, Žan Kranjec, Žan Košir in drugi.

icon-expand Žan Kranjec s steklenko Glassy Classy FOTO: Arhiv ponudnika

Podpora lokalni proizvodnji in mladim športnikom Steklenka Glassy Classy predstavlja inovativen poslovni model, ki je plod slovenskega znanja. Za družbo Petrol so tovrstna partnerstva, ki podpirajo slovensko lokalno ekonomijo, zelo pomembna, zato so z veseljem podprli projekt v sodelovanju z OKS in Rotary Slovenija. Steklenka iz projekta GlassyClassy.eco je v celoti plod domačega znanja in izdelave. Od ideje, razvoja in oblikovanja izdelka do proizvodnje, vse je nastalo pod okriljem blagovne znamke Hrastnik1860.

icon-expand Proizvodnja steklenk v Steklarni Hrastnik FOTO: Arhiv ponudnika

Zakaj je ta projekt nekaj posebnega? Z izbiro nakupa steklenke, ki bo na voljo na izbranih Petrolovih bencinskih servisih in eShopu, kupci zmanjšamo nakup in s tem število plastenk, ki bremenijo naše okolje. Z vsakim nakupom prispevamo sredstva za program Botrstvo v športu ter tako podpremo mlade športnike iz socialno ogroženih okolij, saj bo družba Petrol OKS darovala del prodanih sredstev. Z nakupom namreč vsak kupec od zneska nakupa nameni donacijo 2,5 € za program Botrstvo v športu. Poleg Botrstva še Botrstvo v športu Šport je pomemben del vsakdana. Športniki se morajo za dosego ciljev odpovedati marsičemu. Predano morajo trenirati, vztrajati, vložiti neskončno veliko časa, volje in truda. Pri tem je pomembno, da imajo dobre pogoje za treninge. Iz tega naslova je pred leti poleg Botrstva v Sloveniji zaživel še program Botrstvo v športu, ki ga ponosno podpirajo tudi v družbi Petrol. Ustanovila sta ga Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje in OKS – Združenje športnih zvez, z namenom poskrbeti za nadarjene mlade športnike, ki zaradi različnih vzrokov nimajo dovolj sredstev za športno udejstvovanje. Program Botrstvo v športu je namenjen mladim športnikom iz socialno ogroženih okolij, starim med 14 in 23 let. Sredstva zanje lahko zbirajo različne organizacije, v sodelovanju z ustanoviteljema, ki poskrbita, da se sredstva razdelijo, praviloma preko programa štipendij.

icon-expand Peter Kauzer s steklenko Glassy Classy FOTO: Arhiv ponudnika