Podarjena hiša stoji, upajo, da bodo ključe predali še ta mesec

Temeljni kamen za donirano montažno hišo so v Slovenj Gradcu postavili 22. januarja letos, skladno z napovedmi pa je gradnja hiše pri kraju, urejujejo tudi že okolico. A dokončne informacije o predaji hiše novim lastnikom še ni.

Kot je povedal župan Tilen Klugler, skozi pogovore s službo vlade za obnovo po poplavah in plazovih še vedno iščejo način predaje hiše naprej in čakajo na navodila. "Mislim, da smo zdaj res zelo blizu in da bomo lahko tudi v mesecu maju dokončno predali ključe družini. Kot vse kaže, naj bi bila ta družina ena izmed družin v Slovenj Gradcu, ni pa še nič dokončnega," je dejal.

Kot so pojasnili v vladni službi za obnovo, morajo pred selitvijo že izbrane družine urediti vsa administrativna in pravna vprašanja, ki so v zaključni fazi. Ureditev teh vprašanj bo omogočila bivanje v novi hiši, družina pa bo tudi lastnik objekta. "Formalnosti bodo urejene v najkrajšem možnem času, tako da bi družini omogočili čimprejšnjo vselitev, predvideno še v mesecu maju," so navedli.