Prenesenih bonov ne bo mogoče porabiti po delih

Ali je to res, smo vprašali na ministrstvo za gospodarstvo, kjer so potrdili, da je bil to zadnji popravek zakona: "Bon je mogoče prenesti le enkrat (pridobitelj ga ne more prenesti naprej), in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče več prenesti," so sporočili.

Ob tem smo na Finančni upravi RS (FURS) preverili, ali so pripravljeni na petek (19. junij), ko bodo Slovenci lahko začeli porabljati turistične bone. Povedali so nam, da ponudniki turističnih namestitev lahko od danes začnejo s testiranjem funkcionalnosti na BETA (testni) verziji eDavkov, kar si lahko preberejo na njihovi spletni strani. "Na testni sistem smo naložili receptorski portal in ponudniki gredo že lahko skozi proces unovčevanja turističnih bonov," so sporočili.