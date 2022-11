Iluzijo javnega mnenja na Twitterju ustvarja 5000 aktivnih uporabnikov

Twitter se pogosto kaže kot legitimni vir informacij, ki naj bi predstavljal slovensko javno mnenje, a kot ugotavlja podatkovni analitik Marko Plahuta je povprečno dnevno aktivnih le 5000 slovenskih uporabnikov. Twitter profili namreč niso naključno izbran reprezentativen vzorec, prav tako pa njihovo število, kot kaže, naraste ob političnih dogodkih. Analitik ugotavlja, da je število uporabnikov močno zraslo ob začetku epidemije in nastopom Janševe vlade. Še ena polemika so morebitni boji, saj nekateri profili objavijo tudi po 700 tvitov dnevno s frekvenco štiri na minuto.

icon-expand Telefoni, tvitanje, tipkanje FOTO: Shutterstock

Podatkovni analitik Marko Plahuta je, ker ga zanimajo (ne)organskost in značilnosti slovenske tvitosfere, naredil analizo o aktivnosti Twitter uporabnikov. "Imam zbirko podatkov, v kateri je skoraj celoten slovenski Twitter od začetka dalje, razen vsebine, izbrisane pred začetkom leta 2022," pojasnjuje. Podatke sistematično zajema od aprila 2020 in tako širi nabor prepoznanih slovenskih uporabnikov. "Metodologija je zgolj iskanje po bazi -– štetje, koliko tvitov je bilo objavljenih v določenem časovnem obdobju, in koliko edinstvenih uporabnikov jih je objavilo v tem obdobju," je razložil. Ugotovil je, da je promet (število objav) od začetka leta 2020 narasel za več kot trikrat, prav tako je naraslo število aktivnih uporabnikov. Med te prišteva tiste, ki so v določenem časovnem obdobju objavili vsaj en tvit. Glede na lestvico najbolj aktivnih uporabnikov leta 2022 je zmagovalec prispeval 0,6 odstotka celotnega prometa. 100 najbolj aktivnih je prispevalo malo več kot 20 odstotkov. Kot je izpostavil Plahuta, se je na seznamu znašel tudi nekdanji premier Janez Janša, ki je s svojega uporabniškega profila JJansaSDS tvitnil 27.588-krat, to pa predstavlja približno 0,16 odstotka celotnega prometa.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Slovenski Twitter je v veliki meri politično motiviran," ugotavlja. Na to po njegovih besedah kaže dejstvo, da pri številu mesečnih registracij slovenskih uporabnikov od začetka leta 2020 obstajajo tri izstopajoča obdobja, in sicer kmalu po nastopu Pahorjeve vlade leta 2008, volitve 2011 in padec Janševe vlade pred volitvami, na katerih je takrat zmagala Pozitivna Slovenija. Dodal je, da se je pred volitvami leta 2014, na katerih je zmagala SMC, registriralo trikrat manj uporabnikov kot pred volitvami 2011. "Največji dotok novih uporabnikov koincidira z nastopom nove Janševe vlade in začetkom epidemije in nato z interpelacijami, poskusom konstruktivne nezaupnice in letošnjimi parlamentarnimi volitvami," je še ugotovil.

icon-expand Mesečni prirast sledilcev uporabnika JJansaSDS FOTO: Marko Plahuta

Janez Janša je s svojega uporabniškega profila JJansaSDS tvitnil 27.588-krat, kar predstavlja 0,16 odstotka celotnega prometa.

Leta 2020 je bilo okoli 17.000 aktivnih uporabnikov, leta 2021 in 2022 pa okrog 20.500. Januarja letos je bilo aktivnih okoli 13.000 uporabnikov, aprila za tisoč več, oktobra pa je število aktivnih uporabnikov padlo na 12.500. Dnevno aktivnih uporabnikov je v letu 2022 sicer nekje med 4500 in 5500. Plahuta se v interpretaciji svojih analiz slovenskih Twitter računov sprašuje tudi, zakaj bi kdo, še posebej politik ali politična organizacija, sledil računom z majhnim številom sledilcev – največ 25. In takšnih profilov, ki jim sledijo, ni malo. Pri tem prednjačijo člani stranke SDS, a tudi med drugimi strankami prejšnje zasedbe parlamenta najdemo podobne vzorce.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Uporaba botov? Nekateri profili objavijo po 700 tvitov dnevno s frekvenco štiri na minuto Obstajajo sicer spletna orodja, ki naredijo analizo Twitter profilov in deleža botov oz. lažnih uporabnikov. Čeprav Plahuta teh orodij ne pozna, sklepa, da analizirajo sezname uporabnikov in preverjajo, koliko je aktivnih oziroma pred koliko časa so bili nazadnje aktivni, koliko sledilcev imajo in podobno. Deleža botov še ni poskusil oceniti, a kot pojasnjuje obstajajo profili, ki objavijo do 700 tvitov dnevno s frekvenco štiri na minuto. "Težko je verjeti, da bi to zmogel en uporabnik brez avtomatizirane podpore," pravi. V iskanje uporabnikov z več profili se tudi še ni spustil, zato tudi tega ne more oceniti.

Obstajajo profili, ki objavijo do 700 tvitov dnevno s frekvenco štiri na minuto.

Takšne razmere v slovenski tvitosferi sicer omogočajo politiki, političnim strankam in različnim interesnim skupinam, da Twitter uporabljajo predvsem za napade na svoje politične nasprotnike. Gre za strategijo "astroturfinga" – prikritega koordiniranega političnega delovanja z ustvarjanjem vtisa, da napadi izvirajo iz splošne javnost. Ena od raziskav, o kateri smo poročali, je razkrila več deset profilov, ki uporabljajo tehnike astroturfinga. Ti so poobjavljali tvite blizu politični liniji stranke SDS, v katerih so se vrstili kritike in napadi na Jašo Jenulla, Ano Roš in dr. Riharda Knaflja.

"Veliki mediji igrajo bistveno vlogo pri popularizaciji vsebine, objavljene na Twitterju" Vprašali pa smo se tudi, kakšno vlogo imajo pri ustvarjanju navidezne realnosti mediji. "Če je doseg Twitterja v Sloveniji ob najboljšem možnem mesecu 60 tisoč uporabnikov, a en članek v velikem spletnem mediju prebere 100–200 tisoč ljudi, lahko sklepamo, da igrajo veliki mediji bistveno vlogo pri popularizaciji vsebine, objavljene na Twitterju," pravi Plahuta, ki meni, da bi bila ta vsebina brez velikih medijev obsojena na "odmevanje v sobi relativno ozkega kroga avtorjevih somišljenikov, če ne gre za zelo velik račun s sto tisoči uporabnikov, kakršne Twitter favorizira".

sSpletna stran 24ur.com že več let ne poobjavlja ali vstavlja objav slovenskih politikov političnih analitikov, političnih prikrojevalcev, t. i. "spin doktorjev" ali političnih navijačev.