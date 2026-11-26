Vlada bo razpisala koncesije na področjih pediatrične alergologije, klinične psihologije, pediatrije, gastroenterologije, dermatovenerologije, oftalmologije, kardiologije in vaskularne medicine, ortopedske kirurgije ter psihiatrije. Razpisala bo tudi koncesije čeljustne in zobne ortopedije, zobne bolezni in endodontije, zobozdravstva za študente in stomatološke protetike, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Gre za tako imenovane nadomestne koncesije, saj so se ti programi že izvajali v javnih zdravstvenih zavodih ali pri koncesionarjih, ki so iz različnih razlogov, med drugim zaradi upokojitve, pomanjkanja kadra ali zaradi izteka obdobja podeljene koncesije, prenehali izvajati dejavnost.

Podelitev koncesij tako ne pomeni širitve obstoječih programov in ne zahteva dodatnih sredstev iz državnega proračuna.