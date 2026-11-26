Vlada bo razpisala koncesije na področjih pediatrične alergologije, klinične psihologije, pediatrije, gastroenterologije, dermatovenerologije, oftalmologije, kardiologije in vaskularne medicine, ortopedske kirurgije ter psihiatrije. Razpisala bo tudi koncesije čeljustne in zobne ortopedije, zobne bolezni in endodontije, zobozdravstva za študente in stomatološke protetike, so zapisali v sporočilu po seji vlade.
Gre za tako imenovane nadomestne koncesije, saj so se ti programi že izvajali v javnih zdravstvenih zavodih ali pri koncesionarjih, ki so iz različnih razlogov, med drugim zaradi upokojitve, pomanjkanja kadra ali zaradi izteka obdobja podeljene koncesije, prenehali izvajati dejavnost.
Podelitev koncesij tako ne pomeni širitve obstoječih programov in ne zahteva dodatnih sredstev iz državnega proračuna.
Namen podelitve koncesij je po navedbah ministrstva za zdravje zagotoviti nemoteno izvajanje javne zdravstvene službe in ohraniti dostopnost zdravstvenih storitev za paciente na območjih, kjer dosedanji izvajalci programov ne morejo več izvajati.
Ministrstvo je pred pripravo uredbe v posameznih zdravstvenih regijah preverilo možnosti, ali bi lahko te programe prevzeli javni zdravstveni zavodi. Ugotovili so, da javni zdravstveni zavodi ne morejo zagotoviti izvajanja vseh programov v potrebnem obsegu, zato bodo razpisali koncesije na področjih specializirane zdravstvene dejavnosti v skupnem obsegu 9,27 programa in zobozdravstvene dejavnosti v skupnem obsegu 12,08 programa.
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