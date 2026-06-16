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Slovenija

Podelili Michelinove zvezdice: Ana Roš obdržala tri

Ljubljana, 16. 06. 2026 11.07 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
D.L. STA
Hiša Franko

Znameniti Michelin Guide je letos Sloveniji podelil kar 13 zvezdic. Ana Roš s Hišo Franko je obdržala tri Michelinove zvezdice, restavracija Milka z Davidom Žefranom dve, osem restavracij – ena več kot lani – pa se lahko pohvali z eno.

Ana Roš in Hiša Franko
Ana Roš in Hiša Franko
FOTO: Suzan Gabrijan

Slovenska gastronomija znova beleži izjemen mednarodni uspeh, so sporočili s Turistične organizacije Slovenije (STO). Kulinarični vodni Michelin Guide je namreč že sedmič zapored slovenskim restavracijam podelil svoje znamenite zvezdice in v svoj vodnik uvrstil kar 74 restavracij, največ doslej. Več je tudi zvezdic, kar 13. 

Vse tri ohranja Ana Roš s svojo Hišo Franko, restavracija Milka z Davidom Žefranom je ponovno prejela dve zvezdici, osem restavracij pa si je prislužilo eno. Oznako Bib Gourmand, priznanje odličnega razmerja med kakovostjo in ceno, je prejelo 12 restavracij. 

Po eno zvezdico so obdržale restavracije Cob iz Portoroža, kjer ustvarja Filip Matjaž, Hiša Linhart iz Radovljice, kjer ustvarja Uroš Štefelin, Hiša Denk z Gregorjem Vračkom (Zgornja Kungota), Grič z Luko Koširjem (Šentjošt nad Horjulom), Dam z Urošem Fakučem (Nova Gorica), Gostilna pri Lojzetu s Tomažem Kavčičem (Vipava) in restavracija Pavus z Markom Pavčnikom (Grad Laško).

Novinka je celjska Galerija okusov iz Petrovč, kjer ustvarja Marko Magajne. Slednji je prejel tudi nagrado Young Chef Award za mladega kuharskega talenta.

Letos je vodnik prvič podelil posebno priznanje za odprtje leta, in sicer Gostilni Francl v Celju, ki jo vodi Sebastijan Kovačič.

Nagrado Sommelier Award je prejel Nejc Farčnik, ki dela v restavraciji Grič, nagrada Service Award pa je pripadla Petru Patajcu iz Gostilnica Ruj.

"Slovenija se s tem ponovno uvršča ob bok gastronomskim velesilam. Michelinova priznanja krepijo mednarodni ugled Slovenije kot vrhunske gastronomske destinacije, spodbujajo dvig kakovosti v panogi ter prispevajo k razvoju trajnostnega turizma in višje dodane vrednosti," so še zapisali v STO.

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