Slovesno podelili nagrade za izstopajoče novinarske dosežke

Letošnji medijski festival Naprej/Forward se je zaključil s slovesno podelitvijo tradicionalnih stanovskih nagrad Čuvaj/Watchdog za leto 2019. Nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva je prejel dolgoletni novinar Dela Boris Šuligoj.

"Zanj novinarstvo ni poklic, za novinarstvo živi, že več kot štirideset let. Ima najdaljši staž pri osrednji slovenski časopisni hiši Delo. S svojim razkošnim arzenalom znanj in produktivnostjo je vzor številnim kolegom. O Primorski, njenih ljudeh in njihovi mentaliteti, morju, gospodarstvu, zgodovini in kulturi vemo več prav po njegovi zaslugi," je zapisala porota v obrazložitvi nagrade za življenjski prispevek k razvoju novinarstva. Z vseh navedenih tematskih področij je v Delu objavil množico komentarjev in analitičnih člankov, je stalni pisec na komentatorski strani, v Sobotni prilogi ter ima ponedeljkovo kolumno na mnenjskih straneh. Ves čas je postopno razvijal satirično kolumno z zadostno mero konstruktivne kritike Brodet s škarpeno in literarne eseje ali utrinke v rubriki Dobro jutro. Kot je dejal v enem izmed intervjujev:"Ukvarjal sem se od pločnikov do morja in gospodarstva. Novinar na eni strani odkriva resnico, na drugi strani pa uči ljudi živeti bolje."

FOTO: Miro Majcen

Nagrade Čuvaj/Watchdog za izstopajoče novinarskedosežke pa so letos prejeli Adrijan Bakič (Televizija Slovenija), Ranka Ivelja (Dnevnik) ter projekt prvega programa Radia Slovenija Delaj in molči avtoric Darje Pograjc, Andreje Gradišar, Nataše Rašl in Ane Skrt. Za izjemne dosežke v novinarskifotografiji so nagradili Blaža Samca (Delo) za posamično fotografijo inLuko Cjuho (Dnevnik) za reportažo. Debitantske nagradeza dosežke mladih novinarjev, ki so v poklicu manj kot pet let, so šle v roke Klare Širovnik (Večer), Lucijana Zalokarja(Delo) in Žana Dolajša (Televizija Slovenija). Pohvalo porote za izstopajoči novinarski dosežek so si prislužili Toti list, Večer in projekt MMC Radiotelevizije Slovenija Izza zidov 1989-2019 avtoric Ane Svenšek in Maje Kač, pohvalo s področjanovinarskefotografije pa Jaka Gasar (Dnevnik).

V skladu s pravilnikom o novinarskih nagradah so vsi soglašali s kandidaturo. Porota je o izbiri nagrajencev odločala z javnim glasovanjem, s čimer so se strinjali vsi člani porote.