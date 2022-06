Podelili nagrade za odličnost komuniciranja Prizma 2021

Z mini Prizmami so bili nagrajeni najboljši mladi komunikatorji, ki so letos sodelovali na študentskem natečaju Inkubator priložnosti, ki ga je letos podprla NLB. Študenti so reševali izziv, kako povečati zanimanje mladih za obisk Bankariuma, Muzeja bančništva Slovenije, ki deluje pod okriljem NLB, ter finančnih izobraževanj, ki jih Bankarium nudi. "Študentom smo zastavili izziv, ki ni bil pretežak, obenem pa jih nismo želeli podcenjevati. Prišlo je štirinajst zanimivih rešitev, med katerimi pa jih je nekaj izstopalo," je izpostavila Maja Jakli č iz NLB. Zmagali sta Julija Rebeka Kelečevič in Urška Hočevar z rešitvijo 'Česa nas niso naučili v šoli'.

Manj prijav, a izjemna kakovost primerov

Rok Zagruševcem iz podjetja Hisense Europe, ki je predsedoval strokovni žiriji Prizma, je pred podelitvijo najboljše pohvalil, da v žiriji niso imeli lahkega dela, saj so bili prijavljeni primeri zelo kakovostni: "Imeli so dobro razdelane komunikacijske strategije, ciljne skupine, jasna in relevantna komunikacijska sporočila ter kakovostno razdelane merljive cilje. Po pregledu prijavljenih primerov smo se v žiriji odločili dva prijavljena primera predstaviti v druge kategorije, zato v kategoriji E ni bilo prijav. V žiriji smo bili soglasni in so zmagovalni primeri so resnično primeri odlične komunikatorske prakse v Sloveniji. Zato so nagrado prejeli le tisti primeri z nadpovprečno oceno, ne glede na število prijav v kategorij."

Obenem se je žirija strinjala, da med prijavljenimi 11 deli ni bilo resnično izstopajočega primera, zato letos Velika Prizma ni bila podeljena. Člani žirije so bili še: Vesna Stojanović (Telekom Slovenije), Ula Podojstršek (PRO PLUS), Katja Kek, samostojna svetovalka za komuniciranje, in Jure Bračko (Nova KBM).