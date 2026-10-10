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Slovenija

Podelitev priznanj brez ministra. Predsednica: Popolnoma nedostojno

Brdo pri Kranju, 10. 10. 2026 19.39 pred 26 minutami 2 min branja 26

Avtor:
Rene Markič
Podelitev priznanj diamantnim maturantom

Kdo bo v prihodnosti prejemal najvišje plače? Najverjetneje bi lahko bili med njimi tudi diamantni maturantje, ki jih je predsednica republike Nataša Pirc Musar sprejela na Brdu pri Kranju in jim podelila priznanja za dosežene vse točke na maturi. Letos jih je bilo 90. Na sprejemu pa tokrat ni bilo ministra za izobraževanje. Zakaj ne? In kaj je o tem povedala predsednica?

Letošnji diamantni maturanti – torej tisti z vsemi točkami na maturami – v svet vstopajo z velikimi načrti: študij farmacije, predšolske vzgoje, akademske vode ... 

Rezultate so zdaj že nekdanji dijaki izvedeli julija, danes pa jim je predsednica republike Nataša Pirc Musar ob podpori ponosnih staršev in drugih bližnjih podelila še priznanja. "Res so diamanti, morda še malce neobrušeni, zavedajo se, kakšna pot je pred njimi. Ampak začeli so zelo dobro," je poudarila.

In če prihodnost Slovenije sloni na njih, se nam za prihodnost – tako predsednica – ni treba bati. "Znanja je v Sloveniji ogromno, mislim pa, da mora Slovenija predvsem narediti okolje, da se bodo mladi vračali nazaj," pravi.

Prav vsi – od predsednice do zdaj že nekdanjih dijakov, s katerimi smo govorili – so se strinjali, da znanje v naši družbi še vedno šteje.

A ne le srednješolci, med prejemnicami priznanja je letos tudi 45-letnica, ki je po že opravljeni maturi in diplomi zaradi službe opravila še dodatno izobraževanje. "Zelo pomirjena sem, da imam po 20 letih službo za nedoločen čas," pravi. In dodaja, da jo je uspeh precej presenetil. "Sumila sem, da maturo bom naredila, nisem pa vedela, da tako dobro."

Se pa tokratne podelitve priznanj najboljšim med maturanti ni udeležil minister za izobraževanje Borut Rončević.

"Razlogov ne poznam. Lahko si mislim, ker nisem njihova in njihove barve. Ampak zdi se mi popolnoma nedostojno, to kar je naredil. Ker sem ne bi prišel zaradi mene, ampak zaradi teh diamantov, ki jih danes slavimo," meni Pirc Musarjeva.

Z vprašanji, zakaj je prekinil dolgoletno prakso, smo se obrnili tudi na ministrstvo, a njihovih odgovorov še nismo prejeli. Naj pa bi minister, kot smo izvedeli, za diamantne maturante priredil ločen sprejem.

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KOMENTARJI26

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niktalop
10. 10. 2026 20.05
Minister bi že prišel na podelitev a se je izgubil nekje na Gorjancih, ker je mislil da je Brdo na Dolenjskem.
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0 0
Allahu akbar.
10. 10. 2026 20.03
Nataša Pirc Musar in Gospe Čeferin,ki je podprl Zorana Jankovića so prihodnost Slovenije.
Odgovori
+1
2 1
Pamir
10. 10. 2026 20.02
Logično da niso prišli, kaj imajo zlati maturanti skupnega s sds ovci z luftarskimi izobrazbami za mešanje megle.
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+0
2 2
Xmmx
10. 10. 2026 20.04
Ti tisina ..ti ne bom se enkrat rekel..zaprl so ti usta na sportnih temah ..tukaj si pa se bolj moten..ali hoves da te utisam
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+1
1 0
Teleport
10. 10. 2026 20.05
Pamir tako ne razume kar prebere
Odgovori
0 0
poper00
10. 10. 2026 20.02
Vsak od teh otrok je vreden več kot tisoč ministrov te lažnive in kradljive vlade.
Odgovori
+0
1 1
Heprk
10. 10. 2026 19.59
Se pravi 90 glasov jutri proti sektaski vladi od diamantov.
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+2
2 0
tron3
10. 10. 2026 19.59
Na sliki se vidi, da je ta Rončević brezobzirni kareiresti, brez morale in etike, oziroma vse je dovoljeno pri doseganju cilja!!!
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+5
5 0
lusma00
10. 10. 2026 19.59
Še en dokaz več kakšno vlado imamo po koncu volitev so se pa hvalili koliko mladih jih je volilo..če povzamem...upokojence so na...vali dolgo časa in jim lagali ampak Janez mladi niso toliko neumni kot misliš...bumerang hitro prileti nazaj in upam da čim bolj trdo.
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+1
2 1
tron3
10. 10. 2026 19.55
Pridni in vodljivi, takšne oblast potrebuje, da izvajajo domače naloge brez pripomb!!! Inteligentni ne marajo šole, ker so prepričani, da je šolski rest in pranje možganov!!!
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+1
2 1
Teleport
10. 10. 2026 19.54
Nataša vseeno če si tiho. Ne veš razloga
Odgovori
-5
1 6
Hind Rami Iyad Rajab
10. 10. 2026 19.54
banda pokvarjena desničarska...in še krulijo da so domoljubi
Odgovori
+2
6 4
Allahu akbar.
10. 10. 2026 20.03
Pozdravljeni že dolgo te ni bilo.V spomn Robiju.
Odgovori
0 0
Ne hodimnavolitve
10. 10. 2026 19.54
Bravo minister!!! Ti si pravi vzgled mladim, od katerih se pričakuje strpnost, tolerantnost, humanost, razumevanje.....
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+5
5 0
txoxnxy
10. 10. 2026 19.51
A priležnica in vohunka ruskega rodu je že bila izgnana iz države po incidentu v predoru ?
Odgovori
-6
5 11
Hind Rami Iyad Rajab
10. 10. 2026 19.56
članek ni o tvoji najdražji tonče...
Odgovori
-2
0 2
Tomaž186
10. 10. 2026 19.58
bolnik...too much nore tv?
Odgovori
+1
2 1
AleksKritik
10. 10. 2026 20.05
Tipično desničarsko, preusmerjanje pozornosti. Že videno, ničkolikokrat.
Odgovori
0 0
Uroš
10. 10. 2026 19.50
Me res zanima, kako uspešni so ti “diamanti” v življenju.
Odgovori
-6
2 8
Beli Brko
10. 10. 2026 19.50
Pravkar so me klicali iz Izraela kako naj volim.
Odgovori
+7
7 0
Beli Brko
10. 10. 2026 19.53
Golobov je bil, ne janšev svetovalec.
Odgovori
+0
1 1
Joakim
10. 10. 2026 19.48
Kaj pa je še v tej vladi dostojnega. Sicer pa sreča za nagrajene. Vsaj jim ni treba gledati tega hinavskega ksihta,
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+3
7 4
Allahu akbar.
10. 10. 2026 19.44
Gospa Pirc Musar in Robi sta dobra .Upam ,da se kmalu iz zapora vrne tudi Hudomet iz Romunije.
Odgovori
-4
3 7
Ali63
10. 10. 2026 19.44
Slovencem Delajo Sramoto. Na vseh ravneh.
Odgovori
+5
7 2
Dragica Cegler
10. 10. 2026 19.43
Kaj zdaj spet ne paše tej vohunki,?Če bi prišel,pa nje nebi bilo.
Odgovori
-4
3 7
Jožajoža
10. 10. 2026 19.43
vsak dan smo bolj preproičani,da ti preveranti,kriminalci ne morejo biti več na oblasti.oklepajo se oblasti samo zaradi polnjenja svojih žepov in da z našim denarjem plačujejo usluge petrolu,black kubu ,dodiku in svojim šefom v avstraliji.v glavnem,na oblasti se držijo samo preko korupcij in 35% PROVIZIJ
Odgovori
+2
8 6
Xmmx
10. 10. 2026 19.48
Ti si opran levicarski smesen slovencek z ocalci v vatko zavit vrez stika z realnostjo..in ti si zadnji ,mi bos tukaj pametoval..kr..en
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-4
2 6
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