Podelitev priznanj brez ministra. Predsednica: Popolnoma nedostojno

Letošnji diamantni maturanti – torej tisti z vsemi točkami na maturami – v svet vstopajo z velikimi načrti: študij farmacije, predšolske vzgoje, akademske vode ...

Rezultate so zdaj že nekdanji dijaki izvedeli julija, danes pa jim je predsednica republike Nataša Pirc Musar ob podpori ponosnih staršev in drugih bližnjih podelila še priznanja. "Res so diamanti, morda še malce neobrušeni, zavedajo se, kakšna pot je pred njimi. Ampak začeli so zelo dobro," je poudarila.

In če prihodnost Slovenije sloni na njih, se nam za prihodnost – tako predsednica – ni treba bati. "Znanja je v Sloveniji ogromno, mislim pa, da mora Slovenija predvsem narediti okolje, da se bodo mladi vračali nazaj," pravi.

Prav vsi – od predsednice do zdaj že nekdanjih dijakov, s katerimi smo govorili – so se strinjali, da znanje v naši družbi še vedno šteje.

A ne le srednješolci, med prejemnicami priznanja je letos tudi 45-letnica, ki je po že opravljeni maturi in diplomi zaradi službe opravila še dodatno izobraževanje. "Zelo pomirjena sem, da imam po 20 letih službo za nedoločen čas," pravi. In dodaja, da jo je uspeh precej presenetil. "Sumila sem, da maturo bom naredila, nisem pa vedela, da tako dobro."

Se pa tokratne podelitve priznanj najboljšim med maturanti ni udeležil minister za izobraževanje Borut Rončević.

"Razlogov ne poznam. Lahko si mislim, ker nisem njihova in njihove barve. Ampak zdi se mi popolnoma nedostojno, to kar je naredil. Ker sem ne bi prišel zaradi mene, ampak zaradi teh diamantov, ki jih danes slavimo," meni Pirc Musarjeva.

Z vprašanji, zakaj je prekinil dolgoletno prakso, smo se obrnili tudi na ministrstvo, a njihovih odgovorov še nismo prejeli. Naj pa bi minister, kot smo izvedeli, za diamantne maturante priredil ločen sprejem.