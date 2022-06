Podelitev priznanj jubilejni deseti generaciji Mladi upi

Da imamo v Sloveniji številne talente, je znova dokazal dobrodelni projekt Mladi upi, na katerega se je prijavilo več kot 50 nadobudnih mladih. Mlade upe sta že 10. leto zapored izvedla Zavod Vse bo v redu in Zavarovalnica Triglav, v okviru katerega sta strokovna komisija in širša javnost znova izbrali 13 obetavnih mladostnikov.

Na zaključni prireditvi bodo podelili priznanja trem generacijam mladih, saj je pretekli dve leti podelitev preprečila epidemija. "S projektom Mladi upi nagrajujemo mlade, ki so predani svojemu delu, in jim želimo ponuditi oprijemljivo podporo ter pomoč pri razvoju znanja, ambicij in talenta. Vsako leto nas navdušijo mladi, ki jih odlikuje nadpovprečna nadarjenost, razvijajo nove prodorne zamisli ali navdušujejo z izjemnimi rezultati in imajo skupaj s svojim mentorjem oziroma trenerjem jasno zastavljene cilje, ki jih želijo doseči v prihodnjih letih. Verjamemo, da vsaka podpora mladih upov danes prinaša celotni družbi dodano vrednost za jutrišnji dan," je ob zaključku projekta pojasnila Tjaša Kolenc Filipčič, direktorica Zavoda Vse bo v redu, ki je do sedaj v razvoj 127 mladih vložil že pol milijona evrov.