Podeljene nagrade Effie® Slovenija 2018

Slavnostna podelitev prestižnih in najbolj zaželenih nagrad na področju učinkovitega tržnega komuniciranja v Sloveniji se je po treh izvedbah v Portorožu na SOF-u vrnila v Ljubljano v Festivalno dvorano, kjer je bila nazadnje pred natanko 10. leti. Barbara Modic, predsednica Effie Slovenija 2018, je zaključek že 9. izvedbe pospremila z zadovoljstvom, »saj je lepota Effie-ja v tem, da nagradi najboljše v zadnjih dveh letih, da z vsako izvedbo strokovno vsi zrastemo in da se ob naslednji izvedbi karte lahko popolnoma premešajo«.

Ocenjevanje prijavljenih akcij je tudi tokrat potekalo na dveh stopnjah. Desetčlanska prvostopenjska žirija je najprej izbrala listo 13 finalistov, o nagrajencih pa je odločala petnajstčlanska drugostopenjska žirija. Obe žiriji sta delovali pod vodstvom predsednice mag. Tine Kumelj, direktorice marketinga Ljubljanskih mlekarn, ki »si bo predsedovanje žiriji Effie Slovenija 2018 najbolj zapomnila po kakovostnih prijavah, med katerimi so nekatere resnično navdihujoče, ter po argumentirani, strokovni in objektivni razpravi članov žirije, ki je usklajeno izbrala najboljše projekte aktualnega Effie obdobja «.

Zlate nagrade Effie Slovenija 2018 so prejeli:

• A1 Slovenija in agencija Grey Ljubljana, v sodelovanju z agencijami Taktik, Mediodrom, Sonce.net in Zavod Multipraktik za akcijo Lahkonočnice v kategoriji J) Družbeno dobro;

• Droga Kolinska d.d. / Atlantic Grupa in agencija Luna TBWA, v sodelovanju z agencijami Media Publikum, iProm in Valicon za akcijo Odkrij, kako jih imaš ti najraje! v kategoriji A) Potrošni izdelki – hrana;

• Spar Slovenija in agenciji Formitas creative ter AM komunikacije, v sodelovanju s partnerji Pro Plus, NLB d.d. in Summit motors d.o.o. za akcijo Štartaj, Slovenija! v kategoriji F) Storitve – trgovine;

Srebrno nagrado Effie Slovenija 2018 so prejeli:

• Telekom Slovenije, d.d. in agencija Pristop d.o.o., v sodelovanju z agencijama Renderspace d.o.o. ter Pristop Media d.o.o. za akcijo Modri svet v kategoriji E) Storitve – telekomunikacije in IT;

Bronaste nagrade Effie Slovenija 2018 so prejeli:

• Droga Kolinska d.d. / Atlantic Grupa in agenciji Luna TBWA ter Publicis Groupe Slovenia v sodelovanju z Agencijo 101 za akcijoDolgoročna strategija Argete Junior v kategoriji N) Dolgoročna učinkovitost;

• Pivovarna Laško Union d. o. o. in agencijaLuna TBWA v sodelovanju z agencijo Media Publikum za akcijo Laško Stava v kategoriji B) Potrošni izdelki – pijača.

• Lidl Slovenija in agencija Luna TBWA v sodelovanju z agencijama CNJ d.o.o. in OMD Slovenija za akcijo Lidl praznuje 10 let v kategoriji F) Storitve – trgovine;

• Telekom Slovenije, d.d. in agencija Luna TBWA v sodelovanju z agencijo Pristop Media d.o.o. za akcijo Vi podpirate Slovenijo, mi skrbimo za vas. v kategoriji L) Medorganizacijski trgi (B2B).

Tokrat so bila na odru Zaključne prireditve prvič podeljena priznanja tudi finalistom Effie Slovenija 2018:

• Mercator, d.d. in agencija ArnoldVuga, v sodelovanju z agencijama Pristop Media d.o.o. in AVI za akcijo Dobro semv kategoriji F) Storitve – trgovine;

• Mercator, d.d. in agencija ArnoldVuga, v sodelovanju z agencijo Pristop Media d.o.o. za akcijo Moje znamke v kategoriji F) Storitve – trgovine;

• UNICEF Slovenija in Agencija 101 za akcijo Skriti escape room v kategoriji J) Družbeno dobro;

• UNICEF Slovenija in Agencija 101 za akcijo Skriti escape room v kategoriji K) Nizkoproračunske akcije;

• Telekom Slovenije, d.d. in agencija Pristop d.o.o., v sodelovanju s partnerji Renderspace d.o.o., Pristop Media d.o.o. in TSmedia, d.o.o. za akcijo Za našev kategoriji I) Korporativni ugled in aktivacija sponzorstev.