Podeljene nagrade Naj Fala kruh 2022 za najboljše kruhe iz domačih peči in pečic

Lovorike Naj Fala kruh 2022 v kategoriji mešanih kruhov se je razveselila Irena Kumer, ki je spekla domač kruh s pirino moko. Irena se je letos tekmovanja udeležila prvič in je bila kar šokirana, saj nagrade ni pričakovala. Povedala je, da se je tekmovanja udeležila bolj zato, ker gredo kruhi v dobrodelne namene in pa zaradi druženja.

Ljubiteljski peki, ki so spekli najboljše kruhe so ...

Strokovna žirija, ki so jo sestavljali, Urška Fartelj, avtorica kulinarične spletne strani 220 stopinj poševno, Mirjam Kavčič , direktorica podjetja Lesaffre Slovenija, in Dušan Berglez , živilski tehnolog v podjetju Lesaffre Slovenija, je med vsemi prijavljenimi kruhi izbrala le 3 najboljše, ki so vsak v svoji kategoriji prejeli naziv Naj Fala Kruh 2022.

Najboljši kruh iz posebnih vrst moke je spekla Marija Špitaler. Želela je poskusiti nekaj novega, zato se je odločila za beli kruh z dodatkom bazilike in sušenih paradižnikov. Nekajkrat sem ga spekla še pred tekmovanjem in je uspel, pa tudi danes sem za vsak slučaj spekla kar dva, je povedala Marija in pristavila, da je glavni pokuševalec njenih pekovskih dobrot njen mož.

Komisija je kruhe ocenjevala glede na okus, vonj, izgled in teksturo, svojega favorita pa so izbrali tudi obiskovalci. Po njihovi oceni je najboljši kruh prišel iz pečice Elene Obreza, ki je na tekmovanje prinesla kar 4 različne kruhe. Obiskovalce pa je prepričal njen kruh z manuka medom in orehi.

Udeležence je na dogodku pozdravil tudi Fala Slonček – maskota blagovne znamke Fala, ki ga pekovski navdušenci dobro poznajo, saj jim že več kot 20 let pomaga zamesiti slastne kvašene dobrote.

Kruhe so podarili v dobrodelne namene

Lesaffre Slovenija vsako leto tekmovalne kruhe podari v dobrodelne namene. Tako je bilo tudi letos, povezali so se z društvom Food for Life, ki je kruhe razdelilo med socialno ogrožene družine. Res, da je kruh osnovno živilo v vsakodnevni prehrani, vendar pa tudi danes še zdaleč ni samoumevno, da si ga lahko vedno vsi privoščijo. Zato se nam zdi pomemben del tekmovanja tudi ta vidik dobrodelnosti. Hkrati pa sem vesela, ko vidim, da je tradicija peke domačega kruha še kako živa in da se prenaša tudi na mlajše generacije. Današnji tekmovalci pa so dokazali tudi, da je lahko peka kruha prava umetnost, je povedala direktorica Lesaffre Slovenija, Mirjam Kavčič.

Naročnik oglasa je Lesaffre Slovenija d.o.o.