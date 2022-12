Podeljeno priznanje Faca leta 2022

Prepoznate otroke okoli vas, ki morda spreminjajo svet na bolje? Spletni časopis za otroke Časoris je vsak mesec tega leta pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike Boruta Pahorja izbral otroka, ki navdihuje in navdušuje. Danes so v predsedniški palači vsi prejeli priznanje Faca leta 2022. Med njimi so 12-letnica, ki osvešča vrstnike in javnost o raku pri otrocih, olimpijka, ki je na tekmovanju za gluhe športnike osvojila zlato medaljo v mnogoboju, ena od članic mladinskega simfoničnega orkestra Ukrajine in drugi.