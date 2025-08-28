Podgoršek: Ministrstvo z odhodom z Agre zaprlo vrata dialogu s kmeti

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek obžaluje odločitev predstavnikov ministrstva za kmetijstvo, ki so ob kmečkem izrazu nestrinjanja z nekaterimi vladnimi ukrepi zapustili razstavni prostor na sejmu Agra. Ministrstvo je s tem po njegovih besedah zaprlo vrata dialogu s kmeti.

Jože Podgoršek je pred halo B na sejmu Agra v Gornji Radgoni v izjavi za medije komentiral včerajšnje izražanje nezadovoljstva kmetov na razstavnem prostoru ministrstva za kmetijstvo. Protest kmetov je bil po njegovih besedah miren, a ga je ministrstvo označilo za ogrožanje. FOTO: Bobo icon-expand

Kot je danes v izjavi za javnost na gorenjeradgonskem sejmu Agra dejal predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Jože Podgoršek, so prašičjerejci, ki so nezadovoljstvo izrazili na razstavnem prostoru kmetijskega ministrstva, mirno izražali svoja mnenja s transparenti, ministrstvo pa je takšno ravnanje označilo kot ogrožanje.

Na včerajšnje dogajanje na sejmu Agra se bo ob 14. uri v prostorih Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odzvala tudi državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Maša Žagar.

"Obžalujemo, da se je ministrstvo odzvalo na način, da je zapustilo sejem. Kmetje, med njimi kmečke družine z otroki, so prišli z mirnim namenom, opremljeni zgolj s transparenti," je dejal Podgoršek. Sam dogodka niti ne označuje za protest, ampak dialog. "Šlo je za klic tistih, ki jih Zakon o zaščiti živali praktično ukinja, šlo je za te kmečke družine," je poudaril. Podgoršek meni, da je ministrstvo z odhodom dalo vtis, da so na njegovem razstavnem prostoru dobrodošli le tisti, ki se z vladnimi predlogi strinjajo, ne pa tudi kritični glasovi. Kot je poudaril, so kmetje s protestnim nastopom želeli opozoriti predvsem na sporno ureditev v Zakonu o zaščiti živali. Zbornica po njegovih besedah vztraja pri spremembah zakona, saj trenutne določbe ogrožajo obstoj številnih kmetij. "Mi nismo proti dobrobiti živali. Podpiramo brezbolečinsko kastracijo in konec kletk, a zahtevamo razumne prehodne roke ter možnost, da določene posege pod nadzorom izvajajo usposobljeni rejci," je pojasnil.

Eden od kmetov nato poškodovan

Opozoril je, da je bil eden od kmetov po mirnem nastopu pozneje poškodovan v incidentu z varnostno službo, kar na zbornici ostro obsojajo. "Če bo sejem dopuščal pretepanje kmetov, si ga ne želimo več," je povedal.

Ob dogajanju na Agri se je oglasila tudi poslanka NSi Vida Čadonič Špelič, ki je med drugim predsednica odbora DZ za kmetijstvo. "Pravica do mirnega protesta in izražanja mnenj je ustavna pravica, ki je bila prašičerejcem na sejmu Agra kršena," je poslanka med drugim zapisala v objavi, ki jo je naslovila 'Atentat na slovensko živinorejo'. Obenem je na kmetijsko ministrico Matejo Čalušić naslovila poslansko vprašanje. Zanima jo, zakaj se je ministrstvo namesto dialoga s kmeti raje odločilo za uporabo sile in skušalo odstraniti kmete s transparenti ter zakaj jim je onemogočilo mirno izražanje mnenj oziroma protest proti zakonodaji, ki da je nedvoumno škodljiva za kmeta. Zanima jo tudi, ali to pomeni, da želi ministrstvo kmete ustrahovati in z njimi ne voditi dialoga.

Če ne bo dialoga, protesti?