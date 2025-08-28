Svetli način
Slovenija

Podgoršek: Ministrstvo z odhodom z Agre zaprlo vrata dialogu s kmeti

Gornja Radgona / Ljubljana, 28. 08. 2025 13.20 | Posodobljeno pred 51 minutami

STA , Ti.Š.
7

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek obžaluje odločitev predstavnikov ministrstva za kmetijstvo, ki so ob kmečkem izrazu nestrinjanja z nekaterimi vladnimi ukrepi zapustili razstavni prostor na sejmu Agra. Ministrstvo je s tem po njegovih besedah zaprlo vrata dialogu s kmeti.

Jože Podgoršek je pred halo B na sejmu Agra v Gornji Radgoni v izjavi za medije komentiral včerajšnje izražanje nezadovoljstva kmetov na razstavnem prostoru ministrstva za kmetijstvo. Protest kmetov je bil po njegovih besedah miren, a ga je ministrstvo označilo za ogrožanje.
Jože Podgoršek je pred halo B na sejmu Agra v Gornji Radgoni v izjavi za medije komentiral včerajšnje izražanje nezadovoljstva kmetov na razstavnem prostoru ministrstva za kmetijstvo. Protest kmetov je bil po njegovih besedah miren, a ga je ministrstvo označilo za ogrožanje. FOTO: Bobo

Kot je danes v izjavi za javnost na gorenjeradgonskem sejmu Agra dejal predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Jože Podgoršek, so prašičjerejci, ki so nezadovoljstvo izrazili na razstavnem prostoru kmetijskega ministrstva, mirno izražali svoja mnenja s transparenti, ministrstvo pa je takšno ravnanje označilo kot ogrožanje.

Na včerajšnje dogajanje na sejmu Agra se bo ob 14. uri v prostorih Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odzvala tudi državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Maša Žagar.

"Obžalujemo, da se je ministrstvo odzvalo na način, da je zapustilo sejem. Kmetje, med njimi kmečke družine z otroki, so prišli z mirnim namenom, opremljeni zgolj s transparenti," je dejal Podgoršek. Sam dogodka niti ne označuje za protest, ampak dialog. "Šlo je za klic tistih, ki jih Zakon o zaščiti živali praktično ukinja, šlo je za te kmečke družine," je poudaril.

Podgoršek meni, da je ministrstvo z odhodom dalo vtis, da so na njegovem razstavnem prostoru dobrodošli le tisti, ki se z vladnimi predlogi strinjajo, ne pa tudi kritični glasovi.

Kot je poudaril, so kmetje s protestnim nastopom želeli opozoriti predvsem na sporno ureditev v Zakonu o zaščiti živali. Zbornica po njegovih besedah vztraja pri spremembah zakona, saj trenutne določbe ogrožajo obstoj številnih kmetij. "Mi nismo proti dobrobiti živali. Podpiramo brezbolečinsko kastracijo in konec kletk, a zahtevamo razumne prehodne roke ter možnost, da določene posege pod nadzorom izvajajo usposobljeni rejci," je pojasnil.

Eden od kmetov nato poškodovan

Opozoril je, da je bil eden od kmetov po mirnem nastopu pozneje poškodovan v incidentu z varnostno službo, kar na zbornici ostro obsojajo. "Če bo sejem dopuščal pretepanje kmetov, si ga ne želimo več," je povedal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob dogajanju na Agri se je oglasila tudi poslanka NSi Vida Čadonič Špelič, ki je med drugim predsednica odbora DZ za kmetijstvo. "Pravica do mirnega protesta in izražanja mnenj je ustavna pravica, ki je bila prašičerejcem na sejmu Agra kršena," je poslanka med drugim zapisala v objavi, ki jo je naslovila 'Atentat na slovensko živinorejo'.

Obenem je na kmetijsko ministrico Matejo Čalušić naslovila poslansko vprašanje. Zanima jo, zakaj se je ministrstvo namesto dialoga s kmeti raje odločilo za uporabo sile in skušalo odstraniti kmete s transparenti ter zakaj jim je onemogočilo mirno izražanje mnenj oziroma protest proti zakonodaji, ki da je nedvoumno škodljiva za kmeta. Zanima jo tudi, ali to pomeni, da želi ministrstvo kmete ustrahovati in z njimi ne voditi dialoga.

Če ne bo dialoga, protesti?

Podgoršek je ob tem sicer še poudaril, da KGZS še vedno verjame v dialog, a si ne želi pogovorov zgolj o implementaciji zakona, temveč o njegovih spremembah. Če do tega ne bo prišlo, v zbornici skupaj z drugimi kmečkimi organizacijami ne izključujejo nadaljnjih protestnih aktivnosti v jesenskem in zimskem času.

"Ministrstvo je s svojimi ravnanji samo poklicalo traktorje na ulico. Mi pa bomo še naprej iskali poti, da ohranimo slovenske kmetije žive," je sklenil predsednik KGZS.

Zbornica je sicer že konec julija sporočila, da bo zaradi nevzdržnih razmer v kmetijstvu začela postopek za organizacijo vseslovenskega kmečkega protesta.

Agra kmeti protest ministrstvo KGZS
Na udaru nepridipravov tokrat PayPal?

KOMENTARJI (7)

Bombardirc1
28. 08. 2025 14.11
+1
Podgoršek niti slučajno ne zastopa kmete ampak trdo sdsovsko linijo...
ODGOVORI
1 0
wsharky
28. 08. 2025 13.58
+2
ta ex minister sdeesofec ima tudi veliko masla na glavi, samo tiho naj bo zdrahar, nahujskal kmete da so se šli prepirat
ODGOVORI
2 0
jank
28. 08. 2025 13.47
+2
Seveda, potrebno je storiti vse, da bi se opravičila traktorijada po Ljubljani za politične potrebe desnice, predvsem SDS, niti slučajno pa pri tem ne gre za dobrobit kmetijstva in kmetov.
ODGOVORI
4 2
Pikaponca
28. 08. 2025 14.11
Sam Palestinci s kastrolami in levaki lahko zapirajo ceste v Ljubljani in zapirajo Slovencem pot do službe in v vrtec po otroke ta banda pa lahko.
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
28. 08. 2025 13.44
+1
Kmet je gospod in treba je z njim lepo ravnati
ODGOVORI
2 1
iskriv
28. 08. 2025 13.43
+3
Z imenovanjem Podgorška za predsednika KGZ s strani SDS s je točno vedelo , da je to človek , ki bo deloval po ukazih SDS in spravljal kmete v neugoden , če ne kar v nezavidljiv položaj . Že na začetku svojega mandata je napovedal kmečki punt , namesto , da bi bil povezovalni člen je razdiralni , kako pak , saj mora delati po navodilih SDS , V ZAHVALO ZA TO DELOVNO MESTO . Kmetje ne bi smeli biti prisilno vključeni v KGZ , morali bi imeti prosto izbiro ali KGZ ali oblikovanje združenja po principu zadrug ali interesnih skupnosti , ki ne bi bile politično oblikovane , ampak bi delovale na dogovoru z državo na domačem trgu s subvencijami in s tem cenejši hrani ( sedaj ponujajo precej višje cene od konkurence , zato tudi manjši odkup ) .
ODGOVORI
5 2
Midelamodrugace
28. 08. 2025 13.39
+2
Pri nas je desnica bolj kmečka zato pa tud taki politiki 🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 1
