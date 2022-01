Podgoršek na volitve z NSi; Tonin pravi, da so vrata stranke odprta

Kot je še ocenil, se je minister Podgoršek v aktualnem mandatu trudil, da je v praksi izvrševal tudi program NSi, kar se po njegovih besedah kaže v sprejemanju zakonov, ki so "šli v podporo malim, srednjim, velikim kmetijam, predvsem pa družinskim kmetijam". Program NSi pa veje tudi iz strategije kmetijstva za obdobje 2023–2027, je prepričan Tonin. "Tukaj smo našli skupen jezik in se tega izjemno veselimo ," je še dodal.

Podgoršek je poudaril, da so mu dobro znane prioritete in usmeritve NSi, v večji meri jih v svojem življenju tudi živi, zato je bila odločitev za sodelovanje enostavna. Po njegovih besedah so na ministrstvu za kmetijstvo v času njegovega mandata uresničili "velik del koalicijskih prioritet, ki jih je NSi tudi za področje kmetijstva vnesla v aktualno koalicijsko pogodbo". In tudi NSi je prepoznala delo, ki "smo ga v zadnjem času vlagali v razvoj slovenskega kmetijstva", je dodal.

Prav tako je Podgoršek prepričan, da prihaja v stranko, ki zagotavlja veliko politično stabilnost v slovenskem političnem prostoru, kar je bil ob zavezi stranke, da se bo tudi v prihodnje zavzemala za razvoj podeželja in kmetijstva, eden ključnih razlogov za njegovo odločitev.

Na kandidatni listi NSi bodo sicer vsi aktualni ministri iz kvote stranke, ob Toninu tako še infrastrukturni minister Jernej Vrtovec in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Na listi NSi bo kandidiral še minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič, ki sicer ni član stranke. Tudi Podgoršek, ki bo na parlamentarnih volitvah kandidiral na listi NSi v občini Vodice, sicer za zdaj še ni član stranke, a Tonin verjame, da "bodo to v prihodnosti rešili".

Kot je danes še poudaril, pa prav primer Andrijaniča dokazuje, da za NSi ni ključno članstvo, ampak predvsem kompetence posameznika in ali je ta posameznik pripravljeni uresničevati program stranke. "Vrata NSi so odprta strokovnjakom, ki si želijo, da Slovenija ne zavije na pot nazaj v preteklost, ampak da je usmerjena v prihodnost," je poudaril Tonin. Po njegovih besedah sicer z Andrijaničem še potekajo pogovori o tem, ali bo kandidiral v Ljubljani ali Novem mestu.