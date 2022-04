Minister za kmetijstvo in kandidat Nove Slovenije na volitvah Jože Podgoršek je po težavah pri pojasnjevanju plačila zasebnega oddiha z ženo v hotelu Bohinj odstopil s položaja, pri tem pa se je branil, da mu hotela ni plačalo podjetje KŽK in da odgovornost prevzema zgolj zato, ker je račun plačal prepozno. A objavljamo nove podrobnosti v aferi Hotel Bohinj, ki še dodatno potrjujejo navedbe KŽK. Minister je hotel pred dopustom zaprosil za ponudbo, in ko jo je prejel, jo je posredoval partnerici sodelavca tega podjetja.

Slogan Čista petka na predvolilnih plakatih Nove Slovenije se ob odstopu enega od petih ministrov tri dni pred volitvami ne zdi več prav posrečen. Predsednik stranke Matej Tonin in zdaj že nekdanji minister Jože Podgoršek sta imela včeraj dolg pogovor. Oba pravita, da je bil minister žrtev izsiljevanja, ki da ga je ta že prijavil Policiji. PREBERI ŠE Kmetijski minister Podgoršek odstopil s položaja Ministra sta zjutraj dala izjavi na Facebooku, na novinarska vprašanja pa torej nista odgovarjala. In tako nismo slišali ministrovega pojasnila o tem elektronskem sporočilu – ponudbo hotela Bohinj za svoj oddih je namreč preposlal partnerici Davida Poštraka, ki je včeraj povedal, da je v imenu KŽK poskrbel za ministrov oddih. Podgorškove navedbe o izsiljevanju KŽK so klasična oblika preusmerjanja pozornosti z lastne odgovornosti, danes odgovarja Poštrak, ki pravi, da bo pravosodnim organom z veseljem predstavil vse informacije, ki da nedvomno potrjujejo njihove navedbe. Kot smo že večkrat poročali, je v ozadju zgodbe sicer spor med Skladom kmetijskih zemljišč in KŽK zaradi kmetijskih zemljišč na Gorenjskem, ki naj bi jih KŽK dajal v podzakup kmetom. Novembra razrešena direktorica sklada Irena Majcen je večkrat povedala, da je morala oditi, ker se po ministrovem navodilu ni želela poravnati s podjetjem KŽK. PREBERI ŠE Vlada razrešila Ireno Majcen, očita ji nezakonito ravnanje Z več vidiki te zgodbe se torej ukvarjajo pristojne institucije oziroma Policija, spor med KŽK in skladom se po neuspelem poskusu poravnave nadaljuje na sodišču, ministrovo bivanje v hotelu pa preverja KPK.