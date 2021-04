Podgoršek: Pozeba naj bi povzročila do 50 milijonov evrov škode

Minister za kmetijstvo Jože Podgoršek, ki si na terenu po nedavni pozebi ogleduje škodo v sadjarstvu in vinogradništvu, je ob obisku v Trebnjem ocenil, da naj bi pozeba povzročila za 40 do 50 milijonov evrov škode. Primerljiva naj bi bila s škodo po pozebi v letih 2016 in 2017, ki je dosegla približno 45 milijonov evrov.

Letos gre sicer za nekoliko drugačno škodo, saj je pozeba zaradi zgodnjega pojava prizadela le nekatere vinogradniške površine, ne glede na to pa jo lahko primerjajo z navedenima letoma, je dejal. Minister Jože Podgoršek je ob tem opozoril, da gre za preliminarno oceno škode in da je za končno oceno še prezgodaj. Opozoril je tudi, da letos skoraj ne bo slovenskega sadja ali pa bo tega zelo malo. Po pogovoru s predstavniki Občine Trebnje, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in sadjarske sekcije Gospodarske zbornice Slovenije je sicer napovedal državno pomoč, pri kateri se bo država oprla na izkušnje preteklih pozeb. Gre za ukrepe v različnih smereh, je nadaljeval in navedel pripravo interventnega zakona, pri katerem razmišljajo, da bi prizadetim kmetijam, ki so zakupnice državnih zemljišč, pomagali z znižanjem ali celo odpisom zakupnin. PREBERI ŠE Zakaj so spomladanske pozebe v zadnjih letih tako pogoste? Upravi RS za zaščito in reševanje bodo predlagali oceno škode po vsej državi, pri čemer bodo upoštevali tudi marčno pozebo na Primorskem. Na kmetijskih gospodarstvih z ocenjeno škodo po pozebi bi lahko pomagali tudi z odpisom prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na Vipavskem, kjer zaradi prenove in posledične nizke gladine akumulacije namakalnega sistema Vogršček, tega ob pozebi niso mogli uporabljati, predvidevajo neke vrste odpis stroškov za vzdrževanje namakalnega sistema, iskali bodo tudi priložnosti za možnost dokupa grozdja in sadja na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi predelave sadja. "Poskušali bomo tudi doseči nadomestilo za izpad škode, vsaj primerljivo, kot je bilo v letih 2016 in 2017," je dejal minister. icon-expand Pozeba. FOTO: Rok Nosan Sicer pa se je z današnjimi sogovorniki strinjal, da morajo v prihodnje z ministrstvom za okolje poiskati načine za hitrejše pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj za pripravo namakalnih in protipozebnih sistemov. Poiskati morajo tudi rešitve za bolj ambiciozno nastopanje pri tovrstnih naložbah. Podgoršek je še napovedal, da bo kmetijsko ministrstvo maja vnovič objavilo razpis za investicije za kmetijska gospodarstva, ki bodo vlagala v prilagajanje podnebnim spremembam. Razpis bo prinesel še enkrat več denarja kot lani. Če so lani govorili o 10 milijonih evrov, jih bo letos na razpolago 20 milijonov, je še zatrdil. PREBERI ŠE 'Še včeraj so bili cvetovi češenj snežno beli, danes so že oksidirali' Predsednik sadjarske sekcije Gospodarske zbornice SlovenijeBoštjan Kozole je po pogovoru z ministrom povedal, da bi pozeba letošnjo pridelavo sadja lahko oklestila za dobre štiri petine. Sicer pa je ministra opozoril, da bi morali iskati sistemske rešitve in v slovenskem sadjarstvu v najkrajšem možnem času vsaj tretjino površin opremiti z oroševalnimi sistemi. Predvsem pa pričakujejo poenostavitev postopkov za njihovo postavitev, je še dejal Kozole. icon-expand