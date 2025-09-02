Neurja in bolezen ogrožajo prihodnost slovenskega vinogradništva

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Jože Podgoršek si je ogledal posledice nedavnih neurij s točo ter škodo, ki jo povzroča zlata trsna rumenica v ljutomersko-ormoških in Slovenskih goricah. Poudaril je, da je stanje v vinogradništvu izjemno resno in napovedal ukrepe v boju z zlato trsno rumenico.

Jože Podgoršek, ki je skupaj z direktorjem Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj Andrejem Reberniškom in predsednikom ptujske območne enote zavoda Denisom Hrgo obiskal vinograde na Svetinjah pri zidanici Malek ter kmetijo Toplak na Rotmanu v občini Juršinci, je bil po ogledu zaskrbljen. Obisk je sklenil z zavezo, da bo KGZS ministrstvu predlagala nujne ukrepe za pomoč vinogradnikom po neurjih in hkrati pospešeno izvajanje strategije za omejevanje zlate trsne rumenice. "Ogledali smo si resnično zaskrbljujoče razmere, predvsem zaradi zlate trsne rumenice, ki se širi z ljutomersko-ormoškega območja na vse dele Slovenije. Če ne bomo ukrepali, bo bolezen še naprej ogrožala vinogradništvo," je povedal Podgoršek. Izpostavil je potrebo po sistemskih ukrepih, strožjem nadzoru odstranjevanja okuženih rastlin, boju proti zapuščenim vinogradom ter registraciji učinkovitih sredstev proti ameriškemu škržatu.

Jože Podgoršek FOTO: Bobo icon-expand

Na domačiji Toplak v Juršincih je gospodar Marko Toplak opozoril, da so v neurju 2. avgusta izgubili skoraj ves pridelek na treh hektarjih vinogradov. "Škoda je 80-odstotna, kar pomeni približno 30.000 evrov izpada samo pri teh vinogradih. Naslednje leto pa bo pridelek zagotovo še za tretjino manjši, ker je poškodovan tudi les," je povedal. Kot trsničarska kmetija imajo sicer stroge nadzore nad zdravstvenim stanjem vinogradov, a Toplak opozarja, da je rumenica velik problem na celotnem Štajerskem. Rebernišek je opozoril, da se nevarnost bolezni še vedno podcenjuje. "Kar me najbolj skrbi, je, da okužene trte še vedno ostajajo v vinogradih, čeprav bi morale biti nujno odstranjene. Sicer bomo dolgoročno izgubili bitko z rumenico," je povedal. Dodal je, da so obsežne škode povzročila tudi neurja s točo, ki so prizadela najmanj 200 hektarjev vinogradov na širšem območju Ptuja. Podgoršek je posvaril pred dolgoročnimi posledicami za slovensko vinogradništvo in krajino. "Če bomo dopuščali širjenje zlate trsne rumenice in ob hkratnih naravnih nesrečah zmanjševali vinogradniške površine, lahko Slovenija izgubi status vinske države. To pa bi pomenilo izgubo pomembnih podpor iz evropske kmetijske politike," je dejal.

