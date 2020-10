Podgoršek tudi uradno kandidat za novega kmetijskega ministra

Predlog za novega kmetijskega ministra, ki bo na tem položaju zamenjal Aleksandro Pivec, je že v DZ. Predsednik vlade Janez Janša na to mesto po pričakovanjih predlaga zdajšnjega državnega sekretarja na kmetijskem ministrstvu Jožeta Podgorška. Kdaj se bo predstavil poslancem, še ni znano.

icon-expand Jože Podgoršek FOTO: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

Pivčeva je odstopila v ponedeljek med sejo DZ, na kateri so razpravljali o Janševem predlogu za njeno razrešitev. S tem je premier sledil zahtevi stranke DeSUS, v katere kvoto sodi vodenje kmetijskega ministrstva. V DeSUS so Janšo pozvali k razrešitvi Pivčeve 25. septembra, potem ko je bila dva meseca in pol tarča očitkov zaradi prepletanja službenih in zasebnih obveznosti ob njenih obiskih na Krasu in v Izoli. Sama je vse očitke vztrajno zavračala, zato je izgubila zaupanje pri poslancih stranke, ki jo je tedaj vodila. Hkrati so za njenega naslednika že predlagali Podgorška. "Enostavno ne verjamem, da ne bi bil primeren. Gre za strokovnjaka, doktorja znanosti s tega področja, nenazadnje aktivnega državnega sekretarja, ki pozna razmere,"je nekaj dni pozneje o njem dejal začasni zastopnik DeSUS Tomaž Gantar.

Podgoršek je od 2018 državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podgoršek, rojen marca 1974, je končal srednjo kmetijsko šolo Grm in študij nadaljeval na biotehniški fakulteti, kjer je po diplomi doktoriral s področja agrarne ekonomike. Poklicno pot je začel v gospodarstvu, marca 2015 je postal prvi varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, od septembra 2018 pa je državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zdaj se bo moral najprej predstaviti pred odborom DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter pri tem tudi odgovarjati na vprašanja njegovih članov. Datum seje še ni določen, so povedali v DZ. Zadnjo besedo pri imenovanju na položaj kmetijskega ministra bodo nato imeli poslanci na plenarni seji DZ. Pivčeva svoje delo na kmetijskem ministrstvu ocenjevala kot dobro Pivčeva je sicer svoje delo na kmetijskem ministrstvu, ki ga je vodila od nastopa mandata vlade Marjana Šarca septembra 2018, ocenjevala kot dobro. Med dosežki v tem času je izpostavljala zlasti povečanje proračuna ministrstva, pripravo sprememb zakonodaje o kmetijskih zemljiščih ter spremembe uredb za črpanje evropskih sredstev. Njen drugi mandat na ministrstvu je zaznamovala pandemija covida-19, zaradi česar je bil velik poudarek dela ministrstva tudi na pripravi protikriznih ukrepov za kmete, za odpravo tržnih nesorazmerij, ki jih je pandemija povzročila, in za zagotovitev ustrezne oskrbe s hrano v izrednih razmerah. Veliko je hodila po terenu in pri tem ugotavljala, da njeno delo in delo celotne njene ekipe cenijo tisti, ki jim je bila namenjena njihova pozornost. "Številni od mojih začrtanih projektov tako ostajajo nedokončani, zato bom razmislila, kako lahko tudi v bodoče pripomorem k razvoju podeželja, do katerega se je večina politične javnosti doslej obnašala mačehovsko," je napovedala v ponedeljek.

icon-expand Razrešitev Aleksandre Pivec-7 FOTO: Damjan Žibert