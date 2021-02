'Želim si, da bi se DeSUS ukvarjal s programom, ne eliminacijo drugače mislečih'

Predsednik DeSUS Karl Erjavec je namreč po sredini seji izvršnega odbora stranke, na katerem so se dogovorili, da bodo zmerna opozicija, ponovil, da tudi minister za kmetijstvo Jože Podgoršek svoje funkcije ne more več opravljati kot član DeSUS. Če bo ostal na položaju, bo DeSUS ugotovila, da mu je prenehalo članstvo v stranki.

Minister v današnji pisni izjavi za STA ni želel komentirati ugibanj, ki se v teh dneh pojavljajo v zvezi z njegovo vlogo. Je pa ponovno poudaril, da je v prvi vrsti še vedno strokovnjak in ne politik, in tako se loteva tudi svojega dela na ministrstvu. Tako bo deloval tudi v prihodnje, če mu bo dana ta možnost.

"Stranki sem bil na razpolago vedno, ko me je potrebovala, tudi v njenih najtežjih časih, ko je bilo po odhodu nekdanje predsednice Aleksandre Pivec mesto na kmetijskem resorju izpraznjeno. Takrat sem se zaradi državotvornosti in zlasti odgovornosti, ki jo čutim do tega sektorja, odločil sprejeti funkcijo ministra," je spomnil. Dodal je, da ni nobena skrivnost, da ga je za to funkcijo nagovorila poslanska skupina, s katero po njegovih navedbah vse od takrat ohranjajo dobro sodelovanje in še vedno uživa njeno podporo.

"V kolikor bo stranka presodila, da nisem več njen član, seveda lahko to stori. Si pa osebno želim, da bi se stranka ukvarjala predvsem z doseganjem programskih ciljev, ki smo si jih zastavili ob zadnjih volitvah, in ne z eliminacijo tistih, ki v stranki mislijo - ali mislimo - drugače," je bil v izjavi jasen Podgoršek.

Neuradno se status DeSUS v DZ ne spreminja

Premier Janez Janša je po sredinem posvetu predsednika republike Boruta Pahorja s predsedniki parlamentarnih strank na Brdu pri Kranju glede statusa DeSUS povedal, da je bil Erjavec relativno nejasen, saj je povedal, da DeSUS ni niti del vladne koalicije niti koalicije KUL."Kaj bi to v praksi pomenilo, bomo poskušali razjasniti," je dodal premier. Predsednik SMC Zdravko Počivalšek je Podgorškovo delo ocenil kot zelo dobro, zaradi kontinuitete pa bi si tudi želel, da bi delo nadaljevali v enaki sestavi.

Erjavec je po izvršnem odboru DeSUS, ki se je sestal po posvetu na Brdu pri Kranju, povedal, da DeSUS kot zmerna opozicija ne bo članica KUL, v kateri so opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB. Na drugi strani DeSUS tudi ne bo podpisal sporazuma o sodelovanju z vlado, h kateremu je vlada v sredo ponovno povabila vse stranke. Erjavec je napovedal, da bodo v DeSUS podpirali vladne predloge, ki bodo v skladu s programskimi cilji stranke, zlasti glede pravic upokojencev oz. starejših.

Po neuradnih informacijah naj se za zdaj tudi status DeSUS v DZ, med drugim glede razdelitve mest v delovnih telesih, ne bi spremenil. Razdelitev mest v delovnih telesih DZ je sicer pomembna zlasti v nadzornih komisijah, v katerih ima opozicija večino, med drugim v komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. DeSUS sicer v slednji že zdaj nima člana.