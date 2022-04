Podgorškov neplačan račun: Je šlo za kompenzacijo ali pozabljivost?

Sicer Necenzurirano poroča, da naj bi pri bivanju ministra šlo za morebitno kompenzacijo, ker naj bi Podgoršek osebno posredoval v sporu med ministrstvom in Merlakom zaradi najetih kmetijskih zemljišč v lasti države, in sicer naj bi skušal doseči dogovor v Merlakovo korist.

Spor med skladom kmetijskih zemljišč in kmetijskim podjetjem KŽK iz Kranja naj bi se začel leta 2019. KŽK je bil takrat že štiri leta v Merlakovi lasti, v Cerkljah na Gorenjskem, v Hrastju in na Sorškem polju pa je imelo v lasti več kot tisoč glav živine, ki se je pasla na 630 hektarjih državnih zemljišč. KŽK naj bi del zemljišč brez soglasja oddal v podzakup kmetom, s čimer je kršil pogodbo. "Če bi KŽK ostal brez zemljišč, bi to pomenilo njegov finančni zlom. Od države oziroma kmetijskega ministrstva je namreč letno prejemal več kot pol milijona evrov subvencij. Zato je proti skladu vložil tožbo in začasno preprečil odvzem zemljišč," poroča portal.

Merlak je vztrajal, da podzakupa državnih zemljišč ni bilo, kmetje, ki so obdelovali del zemljišč, pa so trdili nasprotno. Konec lanskega leta bi sodišče moralo končati s sojenjem in izdati sodbo. Toda, tako Necenzurirano, vmešal se je Podgoršek. Nekaj tednov pred obravnavo, konec novembra, je sklad ostal brez direktorice Irene Majcen, ki ji je vlada očitala nevestno, nepravilno in malomarno delo in jo odstavila. Sama je vztrajala, da so jo razrešili zaradi sodnega spora s KŽK. Minister naj bi od nje zahteval, naj se poravna s KŽK, a ga ni poslušala in bila razrešena.