'Podivjanje' Ljubljane in dvigalo v vsak blok

Predsednica stranke Vesna Urša Zgojznik je dejala, da je pred leti zeleni val zajel Evropo, v Slovenijo pa vstopa zdaj. Predsednik Vesne Uroš Macerl pa je dodal, da je treba začeti spreminjati tudi politiko mest, da to ne bo "samo betoniranje, asfaltiranje, gradnja in še več nakupovalnih centrov". " Treba je razmišljati drugače in jaz sem zelo ponosen, da imamo Jasminko, ki to razmišljanje premore, za razliko od vseh dozdajšnjih županov ," je povedal.

Na vprašanje o sežigalnici v Ljubljani je odgovorila, da so proti sežigalnici, saj ne gre skupaj z Zero waste strategijo, "kjer jasno piše brez sežigalnic". Zamisel o sežigalnici po njenih besedah jasno kaže na neuspeh sedanjega vodstva občine, ker se količina odpadkov vseskozi povečuje. " Naša vizija pa je nizkoogljično krožno gospodarstvo, kar pomeni, da nastane čim manj odpadkov, ponovna uporaba odpadkov in recikliranje ," je še povedala.

Kandidatka za županjo je zaposlena v državni upravi, sicer pa je aktivna tudi v gibanju Odrast, kjer poudarjajo, da se moramo odmakniti od "hlastanja za materialnimi dobrinami". Doseči pa je treba neskončno rast modrosti, ustvarjalnosti, solidarnost in skrbi. " To je tisto, kar moramo spodbujati, saj bomo samo na tak način uspeli zgraditi povezane, odporne skupnosti mest, " je povedala.

Poudarila je, da zeleni vedno razmišljajo dolgoročno, zato so napisali vizijo in program do leta 2030. Dedićeva se v kampanjo podaja s sloganom Misli modro, voli zeleno.

Med ukrepi, ki bi jih uvedla v Ljubljani, je poudarila podivjanje mesta. " To pomeni, da bomo posadili dodatna drevesa, grmovnice in tako oživljali tisto naravo, ki je nekdaj že bila v mestu ," je povedala. Ob tem želi, da bi Ljubljana postala varno mesto za vse, še posebej za ranljive skupine. Po njenih besedah bo skušala doseči tudi, da bo mestna uprava uživala zaupanje meščank in meščanov, ki ga zdaj ne uživa.

Jasminka Dedić zase pravi, da je ekofeministka. Želi si vključujočo, zdravo, odporno, pametno, ustvarjalno in varno Ljubljano. Zavzemala se bo, da bo Ljubljana postala skupnost energetsko samooskrbnih prebivalk in prebivalcev, ki trajnostno upravljajo življenjske vire in ekosistemske storitve ter da bo mesto z ničelno toleranco do nasilja v družini in nasilja, ki temelji na spolu, je povedala na današnji predstavitvi kandidature.

Kandidatka zelene stranke Vesna za županjo Ljubljane Jasminka Dedić se bo zavzemala za dobro življenje ljudi vseh generacij, znotraj zmogljivosti lokalnega okolja in planeta. Program temelji na zeleni politiki, podnebni in družbeni pravičnosti ter pametnih digitalnih rešitvah. Vesna bo kandidaturo za županjo in mestni svet vložila v četrtek.

Za ljubljanskega župana bo kandidiral tudi predsednik zunajparlamentarne stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc. Kot je dejal, se je za kandidaturo odločil, ker hoče narediti vse, kar je v njegovi moči, za delovne ljudi, otroke, mlade družine, osebe s posebnimi potrebami in upokojence. Zavzemal pa se bo za pravično in solidarno Ljubljano, je povedal.

Župansko kandidaturo in kandidatno listo stranke za člane mestnega sveta so vložili danes popoldne. Pred tem je Primc predstavil svoj program, ki obsega deset točk. Dejal je, da je njegov cilj priti v drugi krog.

Med drugim je napovedal, da bo imel vsak prebivalec Ljubljane dostop do družinskega oziroma osebnega zdravnika v bližini svojega doma, napovedanih ukinitev nekaterih ambulant družinske medicine pa ne bodo dopustili. Dejal je, da bo zdravstvo njegova prioriteta, saj je nedopustno, da ljudje ostajajo brez osebnega zdravnika.

Dejal je, da je občina ustanoviteljica Zdravstvenega doma Ljubljana in "kar se tiče zdravstva ima škarje in platno v rokah". Nujne so tudi gradnje novih zdravstvenih domov, "predvsem pa boljša organizacija in razbremenitev zdravnikov".

V času draginje bo kot župan zaščitil vse ljudi in družine, da jih ne bo zeblo in da ne bodo čutili pomanjkanja, Ljubljana pa bo še posebej pozorna do ljudi z nizkimi dohodki in pokojninami, je napovedal. Prebivalcem Ljubljane bo zagotovil brezplačno parkiranje na javnih površinah ob njihovih domovih, kjer je to mogoče, brez plačevanja parkirnin.

Napovedal je, da bodo imeli najemniki, ki živijo v občinskih stanovanjih, možnost odkupa stanovanja, v katerem živijo. Od kupnine pa se jim bo odštela najemnina, ki so jo plačali do sedaj. Ob tem bo občina aktivno sofinancirala projekte za namestitev dvigal v vse bloke in večnadstropne hiše, ki jih še nimajo. Zgradili bodo kolesarske steze, ki ne bodo potekale ob najbolj prometnih cestah, in hitro mestno železnico.

Primc verjame, da občanke in občani razumejo, da je čas za nov zagon. Po njegovih besedah je župan Zoran Janković že "zmatran", ideje, ki jih je imel, pa je že udejanjil. Na vprašanje o sežigalnici v Ljubljani pa je dejal, da so zdravniki proti. "In dokler bodo proti, sežigalnice, če bom jaz župan, ne bo," je povedal.

Primc, ki sicer s svojo stranko Glas za otroke in družine doslej ni bil prisoten v ljubljanskem mestnem svetu, je tudi aktiven predstavnik koalicije Za otroke!, s katero so prejšnji teden v DZ vložili pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o nedavno sprejetih spremembah družinskega zakonika.

V prestolnici se bodo sicer poleg aktualnega župana Zorana Jankovića, ki je na čelu Ljubljane od leta 2006, za župansko mesto po doslej znanih informacijah potegovali še poslanka Levice Nataša Sukič, vodji svetniških klubov SDS in NSi, Igor Horvat in Mojca Sojar, skupna kandidatka strank SLS in Naša dežela Tina Bregant in sekretar Piratske stranke Jasmin Feratović.