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Dan Podjed: Državni zbor je postal resničnostni šov

Ljubljana, 03. 06. 2026 16.31 pred 49 minutami 4 min branja 60

Avtor:
Urša Zupan
Dan Podjed

"Predstavniki državnega zbora, vključno s predsednikom, so izvoljeni predstavniki ljudstva in so kot taki najvišji zgled vsem ostalim. Zato ne moremo več pristajati na tak način komuniciranja," Stevanovićev zapis o "pocestniškem" obnašanju poslank komentira antropolog Dan Podjed. DZ je po njegovem mnenju postal resničnostni šov, na družbenih omrežjih pa vlada državljanska vojna in čeprav jim rečemo socialna omrežja, ljudje zaradi njih postajamo vse bolj asocialni, opozarja.

"Res bom potreboval nekaj časa, da postavim red v parlamentu. Ne zato, ker ne bi znal, ampak se določene poslanke Svobode obnašajo tako pocestniško, da bo to še veselje. Opravičujem se v njihovem imenu. Vse bo ok," je sinoči na svojem Facebook profilu zapisal predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović.

Preberi še Stevanović o 'pocestniškem' vedenju poslank, Golob: Sproženi bodo postopki

Podjed: Besede bolijo

Objava je sprožila burne odzive, Stevanović pa je v komentarjih dodatno pojasnil, da za pocestnici ni označil poslank Gibanja Svoboda, pač pa zgolj njuno vedenje. Ali to kaj zmanjša problematičnost izjave? "Besede bolijo. Če nekomu rečeš, da je pes ali da je pasji, ni bistvene razlike. Gre za to, da žališ nekoga, ki dela s teboj, ki ga boš verjetno gledal še leta in boš moral z njim sodelovati," je za 24ur.com ocenil antropolog Dan Podjed.

Zgrožen je nad tem, kar se trenutno dogaja tako v državnem zboru kot na družbenih omrežjih, kjer ljudje opazimo samo še tisto, kar je ekstremno – žaljivo, agresivno, sovražno, kar izstopa iz povprečja, posledično pa postajamo razdeljeni in skregani med seboj. "Težava je v tem, da potem to, kar je ekstremno, postane normalno. Naslednjič bo treba iti še korak dlje in še korak dlje ... Na to ne smemo pristati!" opozarja.

Dan Podjed opozarja na nevarnost objav na družbenih omrežjih, ki se lahko končajo tragično.
Dan Podjed opozarja na nevarnost objav na družbenih omrežjih, ki se lahko končajo tragično.
FOTO: Aljoša Kravanja

'DZ je postal resničnostni šov'

Pred desetimi leti je zaradi besed in objav, tudi medijskega poročanja, umrl ravnatelj. Zadnji boleči dokaz, kam lahko pripeljejo zmerjanje, grožnje, sovražni in žaljivi govor, ki se širi po družbenih omrežjih, je smrt priljubljenega Celjana Dušana Konde. "Kje se to začne? Žal pogosto na vrhu. V ZDA se jim je to zgodilo z aktualnim predsednikom Trumpom, ki vzpostavlja nove standarde komuniciranja, ki so zelo nizki. Včasih je veljalo, da se moraš na taki poziciji postaviti malo višje, zdaj pa moraš iti očitno kar se da nizko."

Predstavniki državnega zbora, vključno s predsednikom, so izvoljeni predstavniki ljudstva in so najvišji zgled vsem ostalim. "Stevanović je vodja DZ, prvi med enakimi – kot je tudi sam rekel – torej mora sodelavce in sodelavke obravnavati na spoštljiv način."

Žal pa je DZ postal resničnostni šov – nenehno iskanje nečesa, kar izstopa, besed, dejanj, načina oblačenja, komuniciranja ... "Državljani in državljanke si ne želimo gledati šova, tega imamo dovolj v vsakdanjem življenju. Želimo si živeti mirno življenje. Tukaj v mislih nimam samo predsednika DZ, ampak vse poslance – če se ne znajo normalno pogovarjati in komunicirati spoštljivo, potem niso primerni za to pozicijo in je bolje, če jih nadomesti umetna inteligenca, ki se ta hip obnaša bolj spoštljivo od ljudi."

'Vsi potrebujemo terapijo'

Socialna omrežja so nas naredila bolj asocialne, težava je tudi v tem, da je politika postala prepomembni identitetni označevalec. "Kar naenkrat smo se ljudje začeli opredeljevati glede na to, za koga volimo, in ne, kdo smo. Sosedje so skregani med seboj, ker je eden volil drugače. Pustiti moramo pravico ljudem, da volijo kogarkoli – temu se reče demokracija – hkrati pa se moramo s tem človekom znati pogovarjati. Ker moramo v naši državi sobivati, ne moremo se ločiti. Mislim, da nujno potrebujemo – ne samo Slovenija, pač pa cel svet – neko kolektivno terapijo – tečaj komuniciranja, prijaznosti, spoštljivosti in drugih temeljnih vrednot. Za začetek lahko s tako terapijo začnejo v državnem zboru."

Stevanovićevo opravičilo poslankama bi bilo zato na mestu, še dodaja. "Dober začetek je, če si dva človeka sežeta v roke. Moramo se zavedati, da ljudje potrebujejo vzor. Tudi če ti nekdo zabrusi nekaj žaljivega, ni treba takoj odvrniti z enakim načinom komuniciranja. Dobro namreč spodbuja dobro, slabo pa vzgoji še več slabega."

Prepričan je, da bi morali odgovornost za to, kar se dogaja nam in po svetu, prevzeti tudi lastniki družbenih omrežij. "Od Zuckerberga in Muska dalje. Ker je to njihov poslovni model. Živijo od naših sporov. Tiho ploskajo ob tem, ko vidijo, kako se ljudje po svetu kregajo. Bes je tisto, kar ta hip poganja socialna omrežja."

Zato poziva, da vsi uporabniki družbenih omrežij, preden stisnemo tipko objavi, premislimo, ali je to primerno. "Če nismo prepričani, pokažimo zapis nekomu blizu nas, in če se bo namrščil, to mogoče ni najboljše sporočilo, ki ga velja deliti s svetom. Naj ostane v naši glavi, delimo pa lahko kaj bolj spodbudnega – nekaj, kar nas povezuje," zaključi naš sogovornik.

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KOMENTARJI60

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levnuh, ne svecko
03. 06. 2026 17.20
Tovariši in tovarišice spodaj, vas boli, ker se je oglasil ob " vašem " partnerju v koaliciji? Ako bi slučajno Resni.ca šla na tak "trgovalni način v španovijo" z Golobom, pa bi recimo Stevo izrekel žaljivko na račun Mah nić evega žaljenja ljudi, ki Janezu rožarskemu trgovcu nastavijo ogledalo, bi ga tudi zagovarjal. Stevota, mislim?
Odgovori
+1
1 0
levnuh, ne svecko
03. 06. 2026 17.18
'Nihče nas ne pozna, vsi se dramatično motijo' Anže Logar, 14.02.2026
Odgovori
0 0
myomy
03. 06. 2026 17.18
Kmalu se bo v svetu pričela vsesplošna vojna, v Sloveniji pa (kako pa drugače) še državljanska.
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+1
1 0
Mirko papež
03. 06. 2026 17.16
Resničnosten šov je bil v prejšnji vladi s tistim ne cloveškim ženskim drenjem kar delajo še danes
Odgovori
-4
0 4
janez horvat
03. 06. 2026 17.14
Se je ta oglasil tudi ob cirkusu, ki so ga zganjale poslanke prejšnje koalicije in Žavbi?
Odgovori
-5
0 5
Žmavc
03. 06. 2026 17.11
Stevanović ni napisal čisto nič spornega. Ne vem zakaj tak cirkus?
Odgovori
-4
6 10
bb5a
03. 06. 2026 17.10
kaj ta Podjed najeda, kje je pa prejšnja leta bil? parlament je že precej let resničnostni šov in to še slabši kot vaša kmetija...
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+1
8 7
dober dan
03. 06. 2026 17.09
one se lah obnašajo koker hočjo, ko pa en tip opozori da to ni sprejemljivo je pa panika
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+3
8 5
myomy
03. 06. 2026 17.08
Janšizem je rak Slovenije.
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-4
8 12
Žmavc
03. 06. 2026 17.12
Torej zagovarjaš svobodnjaško pocestništvo?
Odgovori
+1
4 3
Majzelj
03. 06. 2026 17.07
Spoštovani g. Podjed vaš komentar bi pričakoval že tudi kdaj prej, ko dotične gospe komunicirajo z drugimi poslanci in ljudmi!
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+7
9 2
levnuh, ne svecko
03. 06. 2026 17.16
@Majzelj, te boli, ker se je oglasil ob " vašem " partnerju v koaliciji? Ako bi slučajno Resni.ca šla na tak "trgovalni način v španovijo" z Golobom, pa bi recimo Stevo izrekel žaljivko na račun Mah nić evega žaljenja ljudi, ki Janezu rožarskemu trgovcu nastavijo ogledalo, bi ga tudi zagovarjal. Stevota, mislim?
Odgovori
0 0
kovanec
03. 06. 2026 17.03
Kar prav ima.
Odgovori
-2
4 6
a.kralj1994
03. 06. 2026 17.02
Veste, če 4 ali več let nekoga diskreditiraš, žališ, manipuliraš in morda celo lažeš, ker je pač politični nasprotnik, ko pa sam prevzame vlado pa pričakuje sodelovanje, ponuja roko in odpira vsakemu vrata - no to je tista tipična manipulacija, ko daje vtis, da je on za spravo, mir in sožitje, nihče se pa več ne spomni zadnjih štirih let diskreditacij in polenov...
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+4
7 3
supergigi
03. 06. 2026 17.02
Zdaj bodo tega reveža Kondo še leta vlekli ven. Človek je verjetno mislil, da poskus podkupovanja poslanca Resnice ne bo prišel v javnost, ko je vendarle prišel pa se s tem ni mogel soočiti in se je fental lol.
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+8
12 4
Dolenjc5
03. 06. 2026 16.58
lakal 28 objavi jaj je Golob naredu dobrega v 4 letih razen da je lagal in večal davke in denar z looato metal RTV in nevkadnikom to mu je edina dobra stran
Odgovori
+7
9 2
Con-vid 1984
03. 06. 2026 16.56
Pač ta skretal je v lasti tistih, ki so postavili podgano na tron pred 4 leti.
Odgovori
+2
4 2
Fokus
03. 06. 2026 16.55
MSM prodana oproda v polnem teku z svojimi članki.
Odgovori
+4
6 2
HitraVeverca
03. 06. 2026 16.55
Ne nismo volili teh kandidatov, ljudje smo volili stranke, če bi bil zakon napisal tako, bi morali izbrati tudi kdo bo v stranki bi bil rezultat v parlamentu popolnoma drugačen. Ker je glasovanje totalno nesmiselno, imamo sedaj kandidate v parlamentu iz okrajev ki nimajo nobene vrednosti in posledično cirkusom in kokošnjakom. Biti politik je častno dejanje. Sramota, kaj se gredo in koliko denarja pokradejo med tem ko se delajo norce.
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+2
2 0
lakala28
03. 06. 2026 16.52
Na bruhanje mi gre, ko take članke berem na tem portalu. Pred tem sem 4 dolga leta vsakodnevno bral brezmejno pljuvanje in zaničevanj vlade dr. Goloba. Kot da v štirih letih ne bi naredili popolnoma nič, kaj šele kaj koristnega. Namesto, da bi tu in tam pa le omenili kakšno dobro stvar, so kar naprej poveličevali in podarjali zlagane in populistične kritike bolnikove falange. A sedaj se pa posuvate s pepelom? Ali pa vam je smisel življenja pljuvanje in ščuvanje ne glede na meje dobrega okusa in razčiščenih pojmov, kaj je dobro in kaj ni, kaj je prav in kaj ni. Zaletite se nekam peropraski in nehajte biti hinavci. Pokažite svojo pravo barvo in začnite spet poveličevati bolnikovo falango. Mi itak imamo pravo mnenje o njih, pa o vas tudi.
Odgovori
-5
5 10
anatomija
03. 06. 2026 16.51
Kar se Zoki nauči to Zoki zna. Mi pa smo prišli nazaj v prejšnje stoletje . Kar so srbi počeli v Beogradu sedaj hočejo početi v Ljubljani
Odgovori
-4
2 6
L7
03. 06. 2026 16.50
Smilijo se mi ljudje, ki jih še vedno preganja komunizem. Jim gre dobro digitala pismenost, glede na to, da so stari 80+. Bog je z vami.
Odgovori
+5
6 1
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