Podjetja na mariborski fakulteti iskala potencialne nove kadre

Na mariborski Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko so znani po dobrem povezovanju z gospodarstvom, ne le na področju raziskovalne dejavnosti, kjer so prodrli celo v vesolje, pač pa so iskani tudi njihovi študenti in diplomanti. Več podjetij je danes obiskalo karierni sejem na fakulteti in opravilo razgovore s študenti. Gre namreč za poklice, ki niso iskani le v sedanjosti, ampak bodo tudi v prihodnosti.