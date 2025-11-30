Svetli način
Podjetja nagrad za poslovno uspešnost, kljub božičnici, ne bodo mogla znižati

Ljubljana, 30. 11. 2025 09.25 | Posodobljeno pred 22 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
STA , L.M.
Nekatera podjetja, ki imajo v kolektivnih pogodbah določene nagrade za poslovno uspešnost, ugotavljajo, da jih, četudi bi želela, ne bodo mogla znižati, tudi če bodo morala izplačati božičnico, so v minulih dneh opozorili v GZS. V praksi kolektivne pogodbe redko določajo brezpogojna izplačila ob koncu leta, odgovarjajo v ZSSS.

Izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitja Gorenšček je pred dnevi opozoril, da je pri zakonu o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov še precej neznank.

Podjetja, ki imajo dogovore s sindikati o višini nagrade za poslovno uspešnost, namreč po njegovih besedah ugotavljajo, da je to druge vrste prejemek kot zimski regres. To pomeni, da v kolektivnih pogodbah dogovorjenih poslovnih uspešnosti ne bodo mogli znižati, četudi bodo morali nepričakovano izplačati že zimski regres.

Nejevolja je zato velika tudi pri ekonomsko zelo močnih podjetjih, je poudaril Gorenšček.

Glavni izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček
Glavni izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček FOTO: Bobo

"Določena vprašanja se sicer postavljajo tudi v tej smeri, vendar to zagotovo ni prevladujoče vprašanje," je dogajanje na terenu za STA povzel izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Matija Drmota.

Sklenjene kolektivne pogodbe je po njegovih besedah "seveda treba spoštovati in glede tega na strani sindikalnih zaupnikov ni zaznati posebnih dilem". A kolektivne pogodbe izplačilo poslovne uspešnosti ali božičnice večinoma vežejo na izide poslovanja podjetja, na kar bo vplivalo tudi izplačilo obveznega zimskega regresa, je dejal.

"V praksi kolektivne pogodbe redko določajo brezpogojna izplačila ob koncu leta. Iz tega vidika tudi ne vidimo razloga za nejevoljo pri podjetjih, ki kljub izplačilu zimskega regresa izpolnjujejo tudi pogoje, ki so jih dogovorila za izplačilo poslovne uspešnosti," je še povedal sindikalist in pristavil, da zaenkrat nimajo informacij, da bi iz tega razloga v zadnjem času prišlo do porasta predlogov za spremembo kolektivnih pogodb ali njihovih odpovedi.

Andrej Zorko
Andrej Zorko FOTO: Bobo

"Nejevoljo delodajalcev do neke mere lahko razumemo, vendar gre pri zimskem regresu za pravico, ki nima nikakršne zveze z dobičkom oziroma poslovno uspešnostjo, razen v kontekstu obdavčitve. Obveznosti je treba na drugi strani izpolniti in sindikati bomo pozorni predvsem na to," je Drmoto dopolnil predsednik ZSSS Andrej Zorko.

Tudi na ministrstvu za delo so pred dnevi spomnili, da plačilo poslovne uspešnosti ni določeno z zakonom, temveč se določa v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti, podjetniških kolektivnih pogodbah in v pogodbah o zaposlitvi, po naravi pa je del plače in je odvisno od poslovnega uspeha gospodarskega subjekta. Na drugi strani je izplačilo zimskega regresa vezano izključno na status delavca. Veljavne kolektivne pogodbe pa je torej treba spoštovati.

zakon plače božičnica nagrade
PRENOS V ŽIVO: Pogrešano Avstrijko našli mrtvo: policisti bodo predstavili ugotovitve

KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Castrum
30. 11. 2025 10.05
Še malo številk - 130 milijončkov € bo šlo za božičnice zaposlenim v JS. Ta denar bomo zagotovili s krediti, oziroma bo povečalo luknjo v državnem proračunu. In še malo številk - 130 milijončkov € je približno 1.500 stanovanj za mlade družine!
ODGOVORI
0 0
Sandi11
30. 11. 2025 10.00
Sandi bi vas rada vprašala, v čem je problem, ker dejansko ste problem razložili samo ekonomsko neukim, medtem ko se ekonomsko uki zdaj sprašujejo, v čem je problem, saj božičnica zmanjšuje poslovno uspešnost, kar zmanjšuje tudi izplačilo poslovne uspešnosti, določeno v kolektivnih pogodbah, razen, če je izplačilo poslovne uspešnosti v fiksnem znesku (ampak potem se izplača v takšnem znesku tudi v primeru zelo nizkih dobičkov, ko bi izplačilo povzročilo izguobo ali celo izgub???)
ODGOVORI
0 0
Sionist
30. 11. 2025 09.59
+0
Tujci na veliko bezijo iz te greznice.
ODGOVORI
1 1
ptičar
30. 11. 2025 09.58
+2
Golob je meneđer k na nč ne pomisl.nase pa na ostale pa ne pozab...če bomo davke znižal poj js nam meu nč.tko to laufa
ODGOVORI
3 1
Sandi11
30. 11. 2025 09.58
+2
Sorry, ampak po moji logiki božičnica spada med stroške, kar zmanjšuje dobiček podjetja in v končni fazi tudi izplačilo poslovne uspešnosti. Ali se morda motim?
ODGOVORI
2 0
Alfi2
30. 11. 2025 10.03
Eni mislijo,da ce ni obdavceno, da ni strosek
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
30. 11. 2025 09.56
-1
Zakaj Janša ni dal božičnice, ta je tud en luzer
ODGOVORI
3 4
ptičar
30. 11. 2025 10.01
-1
Sj jo boš vrnu.no si jo že.drug let k bojo novi davki piš komentarje.svoj dnar ti daje nazaj k ga boš ti spet v blagajno nosu.po delih z davkom 🤣
ODGOVORI
0 1
Vera in Bog
30. 11. 2025 10.04
To vem ampak vseeno SDS poden glede marsičesa.
ODGOVORI
0 0
Watcherman
30. 11. 2025 09.54
Hisense Gorenje 840eur.
ODGOVORI
0 0
Castrum
30. 11. 2025 09.54
+6
Glede božičnice, ki naj bi se po novem imenovala zimski dodatek (logično, da ne bo verskega momenta), pa samo tole - gre za eno najboljših marketinških predvolilnih bombonjer v zgodovini politike. Vrhunski manager je izračunal, da 200.000 javnih usslužbencev zrihta 130.000 milijončkov € katere bo pokrilo slovensko gospodarstvo. Kako bodo pokrili? To je njihov problem, važno je da ima 200.000 glasov plus njihovo žlahto na svoji strani na volitvah. In tu je osnovni paradoks - slovenski podjetniki ki jih vrhunski manadžer in TA VLADA stalno ponižujejo, bodo dejansko plačali vrhunskemu managerju predvolilne bombonjere....
ODGOVORI
6 0
Castrum
30. 11. 2025 09.54
Pardon, se opravičujem za neumen lapsus - pravilno je 130 milijonov €.......
ODGOVORI
0 0
VelikoVedro
30. 11. 2025 09.48
+5
Golobu predlagam, da podjetjem naloži še pašal zaposlenim za obstoj. Ker si, dobiš.
ODGOVORI
5 0
