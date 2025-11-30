Podjetja nagrad za poslovno uspešnost, kljub božičnici, ne bodo mogla znižati

Nekatera podjetja, ki imajo v kolektivnih pogodbah določene nagrade za poslovno uspešnost, ugotavljajo, da jih, četudi bi želela, ne bodo mogla znižati, tudi če bodo morala izplačati božičnico, so v minulih dneh opozorili v GZS. V praksi kolektivne pogodbe redko določajo brezpogojna izplačila ob koncu leta, odgovarjajo v ZSSS.

Izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitja Gorenšček je pred dnevi opozoril, da je pri zakonu o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov še precej neznank. Podjetja, ki imajo dogovore s sindikati o višini nagrade za poslovno uspešnost, namreč po njegovih besedah ugotavljajo, da je to druge vrste prejemek kot zimski regres. To pomeni, da v kolektivnih pogodbah dogovorjenih poslovnih uspešnosti ne bodo mogli znižati, četudi bodo morali nepričakovano izplačati že zimski regres. Nejevolja je zato velika tudi pri ekonomsko zelo močnih podjetjih, je poudaril Gorenšček.

"Določena vprašanja se sicer postavljajo tudi v tej smeri, vendar to zagotovo ni prevladujoče vprašanje," je dogajanje na terenu za STA povzel izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Matija Drmota. Sklenjene kolektivne pogodbe je po njegovih besedah "seveda treba spoštovati in glede tega na strani sindikalnih zaupnikov ni zaznati posebnih dilem". A kolektivne pogodbe izplačilo poslovne uspešnosti ali božičnice večinoma vežejo na izide poslovanja podjetja, na kar bo vplivalo tudi izplačilo obveznega zimskega regresa, je dejal. "V praksi kolektivne pogodbe redko določajo brezpogojna izplačila ob koncu leta. Iz tega vidika tudi ne vidimo razloga za nejevoljo pri podjetjih, ki kljub izplačilu zimskega regresa izpolnjujejo tudi pogoje, ki so jih dogovorila za izplačilo poslovne uspešnosti," je še povedal sindikalist in pristavil, da zaenkrat nimajo informacij, da bi iz tega razloga v zadnjem času prišlo do porasta predlogov za spremembo kolektivnih pogodb ali njihovih odpovedi.

