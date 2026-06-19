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Slovenija

Podjetja opozarjajo na breme obvezne božičnice, sindikati branijo delavce

Ljubljana, 19. 06. 2026 19.42 pred 1 uro 2 min branja 68

Avtor:
Denis Malačič
Denar

Po izplačilu letnega regresa se odpira nova fronta – bitka za božičnico. Zaposleni bi lahko že letos ostali brez obveznega zimskega regresa, saj OECD Sloveniji priporoča, naj ukrep odpravi in božičnico znova prepusti odločitvam delodajalcev. Predstavniki gospodarstva temu pritrjujejo, ker da mora biti božičnica nagrada za uspešno poslovanje in ne zakonska obveznost. Sindikati pa pravijo, da pridobljenih pravic ne bodo prepustili brez boja.

638 evrov in 86 centov je lanskega decembra znašal obvezni zimski regres oziroma božičnica. Da bi bilo izplačilo prostovoljno in ne zakonsko predpisano, si prizadevajo v OZS, a ob tem poudarjajo, da se zavedajo pomena nagrajevanja zaposlenih za dobro opravljeno delo.

"Ne v javnem sektorju zaradi osiromašenja blagajne in tudi ne v podjetjih, ki imajo negativne bilance, si pač tega ne morejo privoščiti. In tisti, ki pravijo, naj se takšna podjetja zaprejo, se morajo zavedati, da tukaj govorimo o 70.000 delovnih mestih," pravi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Blaž Cvar.

Božičnica
Božičnica
FOTO: Shutterstock

Da ni korektno, da država izplačilo božičnice predpisuje tudi podjetjem, ki se soočajo s poslovnimi težavami, opozarjajo tudi v Gospodarski zbornici. Povsem drugače pa menijo sindikati.

"Pri OECD-ju njih zanimajo samo vplivi na finance in oni ne gledajo vpliva posameznega ukrepa na kakovost življenja, na dostojno življenje, na možnost preživetja. Njih ti elementi ne zanimajo, še najmanj pa jih zanima socialna pravičnost," trdi predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Andrej Zorko.

Tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj pravi, da se božičnici sindikati ne bodo odrekli. "Nasprotno, za to pravico se bomo v imenu skoraj milijona zaposlenih v naši državi, tako v javnem kot zasebnem sektorju, borili in jo tudi ohranili."

V OZS opozarjajo, da približno 20.000 podjetij vsako leto konča v rdečih številkah. Ne gre za dolgotrajno neuspešna podjetja, temveč pogosto za tista, ki jih prizadene slabše poslovno leto.

"Vemo, to lahko potrdijo tudi dobavitelji v različnih panogah, da so pač doživeli vsaj nekajmesečni zamik plačil svojih računov. Vemo tudi, da so si nekateri manjši obrtniki, to so nam poročali, nekje izposodili," pravi Cvar.

Preberi še OECD proti božičnici, sindikati: Zaposleni je brez boja ne bodo vrnili

Zorko pa pravi, da je treba podjetjem, ki so morda "v težavah ali pa ki bodo v težavah zaradi tega, pomagati na nek drug način". "Z nekimi razvojnimi politikami, s ciljnimi ukrepi, ne pa s tem, da znižujemo pravice delavk in delavcev," dodaja.

Na finančnem ministrstvu zatrjujejo, da o ukinitvi obveznega zimskega regresa trenutno ne razmišljajo. O njegovi prihodnosti pa naj bi se po njihovem mnenju dogovorili socialni partnerji v okviru Ekonomsko-socialnega sveta.

božičnica izplačilo oecd sindikati

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KOMENTARJI68

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jurist
19. 06. 2026 21.27
Dejstvo je, da je bila božičnica izsiljena, nekontrolirana in z veljavnostjo za nazaj brez dvoma tudi ustavno sporna. Da ne omenjam, da je tista podjetja, ki bi želela dati več spravljala v negotov položaj, kaj sploh lahko in kako. Vsekakor to ne more biti pridobljena pravica delavca in to sindikati vedo, zato tak frontalni napad.
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+2
3 1
nick73
19. 06. 2026 21.24
Božičnica je bila darilo za javni sektor pred volitvami. Uspešne gospodarske družbe cenijo dobre delavce in so od nekdaj izplačevale božičnice za motivacijo zaposlenih. Da bi morali enako nagraditi tudi pregovorno neproduktivne državne uradnike, je pa čista socialistična ideja iz prejšnjega režima.
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+2
4 2
jav0
19. 06. 2026 21.22
Ce nima podjetje tistga bogega jurčka, bolš da zapre vrata podjjetja!
Odgovori
-3
3 6
Amenhotep
19. 06. 2026 21.30
A lahko razložiš, kako je za delavce bolje, če se firma zapre??
Odgovori
0 0
SAKOSAKO
19. 06. 2026 21.20
Jamrajo tisti gospodarstveniki, ki imajo delavce na minimalcu oni pa jahto, vikende, avtomobile ….
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+2
6 4
Reality check
19. 06. 2026 21.19
božičnica je samo strošek? kot da ljudje ne porabijo tega denarja… veliko celo samo za položnice, ker imajo premizerne plače
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+3
4 1
Mir na svetu
19. 06. 2026 21.13
Ali bi kdo začel razmišljati,da bi v gospodarstvu uvedli določeno vsoto ,katero obdrži vodstvo ,ostalo gre med zaposlene ,kajti ja nič ne rečem direktor je imel dobro idejo ,postavil podjetje vendar dobiček mu prinašajo ZAPOSLENI kateri se vsakodnevno "trgajo" ali v prodaji ali na terenu ali v proizvodnji . Lepo prosim ne glejmo tako ozko ,kajti danes je težko živeti,redki so kateri si BREZ ODREKANJA lahko normalno privoščite oziroma brez prestavljanja evrov iz enega kupčka na drugi da prideš čez mesec. In še nekaj dokler se bo ministrom ,poslancem županom dvigovalo plače nam ne gre slabo v državi, lahko pa razne organizacije katere se pasejo na državni denar malo zavijete. Ali veste koliko dobi Nika Kovač, Jenul, Zveza borcev????? Poglejte si malo številke in kaj ti ljudje razen zgage po državi počnejo???? NIČ
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-1
2 3
Reality check
19. 06. 2026 21.13
koliko firm je propadlo zaradi božičnice? ne flancajte… če ne bi bila obvezna 99% firm ne bi dalo božičnice, pa če imajo miljonske dobičke
Odgovori
+0
5 5
Groucho Marx
19. 06. 2026 21.19
Odpri podjetje, pa boš izplačeval kar boš hotel in kolikor boš hotel. Dobički so zagotovljeni in še rekordni povrhu. 😜
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+2
4 2
19. 06. 2026 21.12
nad 7,5k ugodnosti pod 1,5k zmanjšanje. Dajte še nam tisto zadevo ko vi jemljete.
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+3
3 0
tron3
19. 06. 2026 21.04
60% gospodarskih subjektov opravlja dodelavne posle, kar posledično pomeni brez dodane vrednosti, ker lastniki, med katerimi je marsikdo postal lastnik po slučaju, bomo rekli, so v večini brez znanja in tudi nimajo namena vlagati v svojo gospodarsko dejavnost, vlagajo v svoje dobrine po večini s krediti!!! Jasno, da za božičnice ni, torej njihov gospodarski propad je že tik pred zdajci, kajti kriza že melje počasi in sigurno, zato je ta članek brezpredmeten, kajti jesen bo zelo vroča, še bolj kot je danes!!!
Odgovori
+7
9 2
Reality check
19. 06. 2026 21.14
ja, ja.. nič ne vlagajo, delavce na minimalcu ali manj, oni pa vile , jahte… uradno pa “pred stečajem..”
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-2
1 3
Sventevith
19. 06. 2026 21.04
Sindikati branijo samo sebe in nič drugega.
Odgovori
+5
9 4
ImamLastnoMnenje
19. 06. 2026 21.03
OECD je predlagal tudi obdavčitev nepremičnim. Nikjer ne slišim delodajalskih organizacij, da bi tako goreče to podpirale kot ukinitev obvezne božičnice. Osebno se me sicer ta cirkus okoli božičnice ne dotakne, saj v dobrih podjetjih v gospodarstvu božičnico prejemamo že vrsto let. In to veliko višjo, kot je bila lani obvezna.
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+8
8 0
MojsterSplinter
19. 06. 2026 21.02
Ubogo tisto podjetje, ki mu delavec ne ustvari 50 evrov dobička na mesec.
Odgovori
+6
8 2
zani10
19. 06. 2026 21.01
Pravilno, bozicnice je potrebno ukiniti, vecina javnega sektorja si se regresa ne zasluzi
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-4
8 12
Mclaren
19. 06. 2026 21.03
Kaj bluzis, če pojma nimaš?
Odgovori
+2
8 6
Samo navijač
19. 06. 2026 20.57
iPhone dokazuje, da je TEHNOLOGIJA DEFLACIJSKA IN da ste suženj. Leta 2016 je Apple predstavil iPhone 7 za 649 dolarjev. Bitcoin je stal 606,97 dolarja. To pomeni, da je iPhone 7 stal: 106.924.560 sat. Danes Apple prodaja iPhone 17 za 829 dolarjev, če ga kupite odklenjenega brez kupona za aktivacijo operaterja. Bitcoin stane približno 63.199 dolarjev. To pomeni, da iPhone 17 stane: 1.311.730 sat. Torej je v dolarjih iPhone postal dražji za 28 %. V Bitcoinu je iPhone postal 98,8 % cenejši. Preberite to še enkrat, preden vam kakšen ekonomist za varstvo odraslih pove, da inflacijo povzročajo pohlep, vreme, vibracije, ladijske poti, Putin, vaše izbire živil ali blagajnik v Sparu, ki zasluži 2,5 evra na uro. iPhone je postal noro boljši. Boljši fotoaparat, boljša baterija, boljši zaslon, boljši čip, boljši pomnilnik. Boljše vse. In v primerjavi z Bitcoinom se je njegova cena zrušila za 81-krat. To naj bi tehnologija počela. Izboljšuje in poceni stvari. Fiat denar prekine ta proces tako, da vas sili, da obilje merite s talilnim ravnilom, ki ga upravljajo odvisniki od dolgov v vladnih stavbah. Jezni ste, ker se vaš denar klinično lobotomizira, medtem ko Apple pošilja žepne superračunalnike, vladajoči razred pa vam govori, da ga financirate v 36 mesecih kot kmet z Face ID-jem. iPhone je opravil svoje delo. Bitcoin je opravil svoje delo. Evro se je pojavil pijan, prepozen in nekako še vedno zahteval kredit. VSE POSTANE CENEJE, KO JE BITCOIN VAŠ DENAR
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-3
0 3
CrazyMachines
19. 06. 2026 20.57
Lani so se pritoževali da so prepozno zvedeli in jim je bilo breme izplačilo…letos ko pa vejo kaj bi zaposleni radi decembra in je za to celo leto čas da se pripravijo na izplačilo…pa je kar problem spet problem?!? Priporočilo OECD hahahaha…se vidi da je JJ na pohodu…rajo potolčt, tajkunom pa žepe pofilat!
Odgovori
+0
7 7
aylar
19. 06. 2026 20.56
VSAK delavec si zasluži božičnico!!!!!
Odgovori
+0
8 8
roberto1234
19. 06. 2026 20.57
ne vsak si pa ne
Odgovori
+4
9 5
aylar
19. 06. 2026 20.59
Če jo ne rabiš, oziroma tisti,ki jo ne rabi, naj da v dobrodelne namene.
Odgovori
-1
5 6
roberto1234
19. 06. 2026 20.55
bravo Janša, tako se dela
Odgovori
-5
7 12
Mclaren
19. 06. 2026 21.03
Hahaha hahahaha
Odgovori
-1
2 3
Groucho Marx
19. 06. 2026 20.53
Izven teme, tako za intermezzo povem, da pri nas škatlica ibuprofena stane 10 evrov, v Londonu pa 35 penijev. Tako za občutek, za kakšne bedake nas imajo.
Odgovori
+10
12 2
EU Dig. Cenzura
19. 06. 2026 21.04
Varno in ucinkovito, pa vse desetkat drazje kot v ostalih eu drzavah! Ne kupujem vec v slo, vse narocim iz tujine
Odgovori
+3
3 0
NLKP
19. 06. 2026 20.49
Javni sektor. Zaslužite si božičnico ja, res je tako javni sektor! Grem na upravno enoto se pa nosijo gospe in gospodje kot, da oni mene živijo in ne jaz njih, pa prosim pa hvala, pa a lahko...Sram jih naj bo, nimajo norm, delajo koikor želijo....
Odgovori
+15
16 1
Reality check
19. 06. 2026 21.17
in kaj je javni sektor za tebe? gasilci in reševalci ki te rešujejo bi? morda policist ali vojak ki te varujeta? morda medicinska sestra? Morda uslužbenci na UE pred katerimi je kolona ljudi?? kdo???
Odgovori
-1
0 1
EU Dig. Cenzura
19. 06. 2026 20.48
Ali vidite igro levih in desnih. lepo se vrti narod, zdej so sele zaceli, zacelo se je poletje morje, po motju septembra boste govorili dejmo jim se malo casa sej bodo, potem bo novo leto, premaknilo se ne bo nic, drugo leto bodo spet vlekli neke igre za narod da se no o nekih stvareh govorilo….. in tako gredo meseci, obljube izpuhtijo. pa smo na movih volitvah na novem obrazu na katerega bo narod nasedel, sej jih imajo na zalogi veliko…
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+1
2 1
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