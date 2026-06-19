Podjetja opozarjajo na breme obvezne božičnice, sindikati branijo delavce

"Ne v javnem sektorju zaradi osiromašenja blagajne in tudi ne v podjetjih, ki imajo negativne bilance, si pač tega ne morejo privoščiti. In tisti, ki pravijo, naj se takšna podjetja zaprejo, se morajo zavedati, da tukaj govorimo o 70.000 delovnih mestih," pravi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Blaž Cvar .

638 evrov in 86 centov je lanskega decembra znašal obvezni zimski regres oziroma božičnica. Da bi bilo izplačilo prostovoljno in ne zakonsko predpisano, si prizadevajo v OZS, a ob tem poudarjajo, da se zavedajo pomena nagrajevanja zaposlenih za dobro opravljeno delo.

Da ni korektno, da država izplačilo božičnice predpisuje tudi podjetjem, ki se soočajo s poslovnimi težavami, opozarjajo tudi v Gospodarski zbornici. Povsem drugače pa menijo sindikati.

"Pri OECD-ju njih zanimajo samo vplivi na finance in oni ne gledajo vpliva posameznega ukrepa na kakovost življenja, na dostojno življenje, na možnost preživetja. Njih ti elementi ne zanimajo, še najmanj pa jih zanima socialna pravičnost," trdi predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Andrej Zorko.

Tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj pravi, da se božičnici sindikati ne bodo odrekli. "Nasprotno, za to pravico se bomo v imenu skoraj milijona zaposlenih v naši državi, tako v javnem kot zasebnem sektorju, borili in jo tudi ohranili."

V OZS opozarjajo, da približno 20.000 podjetij vsako leto konča v rdečih številkah. Ne gre za dolgotrajno neuspešna podjetja, temveč pogosto za tista, ki jih prizadene slabše poslovno leto.

"Vemo, to lahko potrdijo tudi dobavitelji v različnih panogah, da so pač doživeli vsaj nekajmesečni zamik plačil svojih računov. Vemo tudi, da so si nekateri manjši obrtniki, to so nam poročali, nekje izposodili," pravi Cvar.