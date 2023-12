Podjetja prijavila še za 3,6 milijona evrov škode po poplavah

Podjetja so v drugem pozivu za oddajo vlog za predplačila in oceno škode v gospodarstvu po avgustovskih poplavah prijavila še za 3,6 milijona evrov škode. Ocenjena škoda v gospodarstvu tako skupaj z oceno v prvem pozivu znaša 384,5 milijona evrov, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

icon-expand Poplave, ki so prizadele Koroško FOTO: Aljoša Kravanja Drugi poziv je bil namenjen podjetjem, ki v septembrskih rokih niso uspela oddati ocene škode ali vloge za predplačila. Oškodovanci so lahko do 1. decembra prijavili škodo na strojih, opremi in zalogah ter škodo zaradi izpada prihodka, oddali pa so lahko še vlogo za predplačilo. Ministrstvo je prejelo 190 dodatnih vlog za predplačila v skupni višini nekaj več kot 3,2 milijona evrov. Te vloge so oddala podjetja, ki so septembra že oddala ocene nastale škode, niso pa zaprosila za predplačila. Ministrstvo je prejelo tudi 64 novih vlog z oceno škode v skupni višini nekaj več kot 3,6 milijona evrov. Te vloge so oddala podjetja, ki septembra ocene škode niso delila z ministrstvom, 57 teh podjetij pa je zaprosilo za predplačila v skupni vrednosti približno 355.000 evrov. Skupaj bo tako ministrstvo predvidoma do konca letošnjega leta izplačalo 247 dodatnih predplačil v skupni višini nekaj več kot 3,5 milijona evrov. Jeseni je izplačalo za 31,8 milijona evrov predplačil.